Ле Пен рассказала об исключении Франции и ЕС из процесса переговоров по Украине

Украине в среду 20 марта отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро, которую утвердили на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.