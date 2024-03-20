Ле Пен рассказала об исключении Франции и ЕС из процесса переговоров по Украине

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Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз и Париж исключены из процесса переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает France Inter.
Ле пен отметила, что на сегодняшний день переговоры по украинскому конфликту происходят при содействии Турции и КНР. По ее словам, Европа остается в стороне от данного процесса.
Политик заключила, что лидерам европейских стран было бы логично участвовать в конфликте в качестве «арбитра и переговорщика», поскольку противостояние развернулось недалеко от ее территории.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходим подходящий момент. Отметим, что глава российского государства и канцлер ФРГ с момента начала специальной военной операции общались по телефону 11 раз.
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Политик заключила, что лидерам европейских стран было бы логично участвовать в конфликте в качестве «арбитра и переговорщика», поскольку противостояние развернулось недалеко от ее территории.
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Екатерина Коршунова