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Советник министра обороны России Андрей Ильницкий написал в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», что военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения.
Ильницкий отметил, что в настоящее время характер и содержание военных действий терпят серьезные изменения. По его мнению, получить контроль над территориями стало менее важным, чем поражение ментальной сферы.
Советник министра указал, что совершенно новые технологии когнитивно-ментального доминирования создаются специалистами Гарвардского и Принстонского университетов, Центра инноваций Североатлантического альянса и иных организаций. Главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости уточнил, что главные инструменты Вашингтона в борьбе за свою гегемонию — это деградация и безответственность.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, а не платить доли других государств.
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Советник министра указал, что совершенно новые технологии когнитивно-ментального доминирования создаются специалистами Гарвардского и Принстонского университетов, Центра инноваций Североатлантического альянса и иных организаций. Главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости уточнил, что главные инструменты Вашингтона в борьбе за свою гегемонию — это деградация и безответственность.
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Екатерина Коршунова