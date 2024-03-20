Медведев отметил пользу отправки французских войск на Украину

Фото: сайт Кремля
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в отправке французских военных на Украину для российской армии есть польза. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Спрятать несколько полков французских войск на территории Украины крайне проблематично, поэтому вопрос их планомерного уничтожения станет не сложной, но сверхважной задачей для российских военных, подчеркнул политик.
Медведев заявил, что французские власти окажутся в ужасном положении, когда во Францию с Украины привезут большое количество гробов с телами профессиональных военнослужащих.
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Медведев заявил, что французские власти окажутся в ужасном положении, когда во Францию с Украины привезут большое количество гробов с телами профессиональных военнослужащих.
«Их порежут на части разъярённые родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок», – отметил Медведев.Завершил своё послание политик строками из стихотворения Пушкина «Клеветникам России»: «Так высылайте ж к нам, витии,// Своих озлобленных сынов:// Есть место им в полях России,// Среди нечуждых им гробов».
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Анастасия Чинкова