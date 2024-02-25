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Лидер ЛДПР Слуцкий раскритиковал итоги саммита «Большой семёрки»

ТАСС: Леонид Слуцкий обвинил страны G7 в использовании угроз и шантажа
25 февраля 2024, 04:35
Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Онлайн-саммит G7 не приблизил разрешение украинского конфликта, по мнению лидера партии ЛДПР и главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Как пишет ТАСС, политик считает, что мир гораздо шире этого объединения, которое не может диктовать странам глобального большинства как жить.
Слуцкий указал на использование странами группы G7 шантажа, однобоких угроз и замалчивание преступлений Украины против мирных россиян. Лидер ЛДПР оценил содержание манифеста G7 как «дорожную карту» по продвижению проекта «антиРоссия», ключевые пункты которой включают грабеж и махинации с замороженными российскими активами, оправдание и спонсирование террористического режима Зеленского.

24 февраля по случаю двух лет со дня ввода российских войск на Украину прошло онлайн-совещание лидеров G7 под председательством Италии. В частности, они намерены принять меры для снижения доходов России. Страны объединения договорились снизить доходы РФ в том числе от торговли энергоресурсами, а также ввести санкции против третьих стран, материально поддерживающих Москву.


Также G7 выразили готовность и далее поддерживать право Украины на самооборону и подтвердили приверженность долгосрочной безопасности Киева. Кроме того, они готовы помогать восстановлению Украины после завершения СВО, препятствовать обходу санкций Россией и ввести ограничения против тех, «кто помогает российскому производству оружия или военно-промышленному развитию».

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#лдпр
#политика
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В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США
Конгресс обвинил Илона Маска в нарушении обязательств перед США
25 февраля 2024, 04:38

Фото: iStock/ Alejo Vazquez

Компания Илона Маска SpaceX, возможно, нарушает обязательства перед правительством США, не предоставляя доступ к спутниковому интернету на Тайване, заявил Майк Галлахер, председатель спецкомитета палаты представителей Соединенных Штатов по стратегической конкуренции с Китаем. Его слова опубликовала газета Wall Street Journal.
Галлахер отметил, что SpaceX обязана предоставлять Пентагону и другим американским ведомствам широкополосный доступ к интернету по всему миру. На соответствующую программу Starshield, согласно статье, власти США выделили более $100 млн.

Галлахер потребовал от руководства SpaceX разъяснить ситуацию с доступностью интернета по программы Starshield на Тайване к 8 марта.

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В Турции считают, что из-за Крыма может разразиться третья мировая война
РИА Новости: Политик из Турции Унвер Сель заявил об угрозе третьей мировой войны
25 февраля 2024, 03:52

Фото: iStock/VvoeVale

Попытка Украины начать военную интервенцию в Крыму развяжет третью мировую войну, заявил в интервью РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.
«Украина не должна рассматривать вариант военной интервенции против Крыма. Это явно означает Третью мировую войну. Если нынешнее неонацистское правительство на Украине совершит те же ошибки, что и нацисты предыдущих поколений, они пострадают от последствий», — отметил политик.

Сель добавил, что решение крымчан присоединиться к РФ десять лет назад было однозначным и ясным. Он подчеркнул, что киевские власти своей политикой продолжают демонстрировать неуважение к выбору жителей полуострова, который они сделали на референдуме девять лет назад.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведения соответствующего референдума, где абсолютное большинство жителей — 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе — проголосовало за вхождение в состав РФ. С тех пор президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Украина не сможет вернуть Крым, а, наоборот, потеряет ещё больше территорий. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он подчеркнул, что в настоящее время военный захват ВСУ Крыма нереализуем, поскольку эта перспектива слишком отдалена от того, что происходит на фронте.

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#крым
#украина
#турция
#война
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США считают Россию «недостаточно европейской» страной
Нуланд: Россия не соответствует ожиданиям, которые возлагает на неё Вашингтон
25 февраля 2024, 03:37

Фото: iStock/a-poselenov

Россия в её нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть от Москвы Соединённые Штаты, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели (видеть) партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал Путин», — сказала она в эфире телеканала CNN.

В контексте конфликта России и Украины Виктория Нуланд заявила, что США «продолжат затягивать удавку» ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву «серьёзно сесть за стол» переговоров.

Ранее заместитель госсекретаря пообещала, что новые антироссийские санкции будут «сокрушительными». По словам политика, санкции затронут российский оборонно-промышленный комплекс. Нуланд заявила, что Вашингтон примет сотни новых мер, но не сообщила подробностей.

Ещё два года назад, когда началась спецоперация РФ на Украине, президент США Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако в настоящее время очевидно, что санкции никак не повлияют на Россию, а её экономика, наоборот, будет развиваться стремительнее США, Германии, Франции и Великобритании.

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#отношения
#сша
#россия
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Жену украинского дипломата задержали в Венгрии из-за контрабанды сигарет
Венгрия уличила жену дипломата из Украины в участии в контрабанде сигарет
25 февраля 2024, 03:27

Фото: iStock/ bibiphoto

Венгерские таможенники задержали на границе с Украиной жену украинского дипломата за попытку контрабанды сигарет. Об этом сообщило венгерское Национальное налоговое и таможенное управление в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).
В ведомстве рассказали, что на пропускной пункт прибыл микроавтобус с украинской печатью дипломатической неприкосновенности. При этом знак оказался неофициальным. Когда пограничники решили осмотреть транспорт, водитель и пассажир заперлись внутри. Сотрудники таможни все-таки вскрыли микроавтобус, обнаружив в нем 141,5 тыс. упаковок контрабандных сигарет без акцизных марок.

Потенциальный ущерб госбюджету Венгрии оценили более чем в €643 тыс.

Водителя в итоге арестовали, ему грозит до 8 лет лишения свободы, пассажирку же отпустили.

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Трамп заявил о победе с рекордным результатом на родине главной соперницы
РИА Новости: Трамп с рекордным результатом побеждает на выборах в Южной Каролине
25 февраля 2024, 03:22

Фото: iStock/rarrarorro

Экс-президент США Дональд Трамп заявляет, что с рекордным результатом побеждает на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина, губернатором которого ранее была его главная (и на сей день) единственная соперница в борьбе за номинацию Никки Хейли. Об этом 25 февраля со ссылкой на американские телеканалы сообщает РИА Новости.
CNN сообщает, что экс-президент лидирует на праймериз в Южной Каролине с 66,8%; по версии FOX, у Трампа сейчас в кармане 63,5% голосов избирателей. В результате еспубликанец выиграет голоса минимум 29 делегатов штата, как следует из опросов Еdison Research Projection, которые приводит, в свою очередь, агентство Reuters.

После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах в пользу Трампа, бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться в президенты США в 2024 году остались «один мужчина и одна леди».

Десантис, считавшийся главным соперником Трампа со стороны республиканцев, снялся с выборов после того, как экс-президент одержал победу в штате Айова, набрав в ходе предварительных выборов (кокусов) около 51% голосов избирателей.

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#рекорд
#выборы
#сша
#дональд трамп
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Трамп затеял крупнейшую в истории США депортацию мигрантов
Трамп наметил крупнейшую в истории США депортацию мигрантов в случае победы на выборах
25 февраля 2024, 03:07

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что проведет самую масштабную за всю историю США депортацию мигрантов в случае победы на предстоящих президентских выборах. Его слова передает ТАСС.
Трамп назвал незаконную миграцию "угрозой для страны".

"И это нехорошо, и я ненавижу говорить это, а эти клоуны в СМИ скажут: "О, он такой жестокий". Нет, нет. Они (мигранты— прим. ред.) убивают наших людей, они убивают нашу страну", — подытожил политик.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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CNN: США и Британия нанесли новую серию ударов по Йемену
США и Великобритания нанесли четвертую серию ударов по Йемену
25 февраля 2024, 01:09

Фото: iStock/ znm

Соединенные Штаты и Великобритания совершили четвёртую серию ударов по территории Йемена, сообщает CNN.
По данным телеканалов, удары пришлись на десятки целей мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», в том числе в столице страны Сане. Также целями стали места расположения радаров и вооружений, центры управления и связи, а также подземные хранилища оружия.

Вашингтон и Лондон с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

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Египет намерен построить два лагеря для беженцев в секторе Газа
Египет построит два лагеря для беженцев в секторе Газа
25 февраля 2024, 00:46

Фото: iStock/ Juan Carlos fotografia

Египет построит два специальных лагеря для беженцев в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
По его данным, египетские власти уже приступили к возведению палаточного лагеря рядом с городом Хан-Юнис в южной части Газы на 4 тыс. мест, он будет готов в течение ближайшей недели. Еще один будет построен в центральном регионе, севернее Дер-эль-Балаха. Оба лагеря обеспечат электричеством, канализацией и другой жизненно необходимой инфраструктурой.

Также, согласно сообщению, в городе Рафах на границы с Египтом, египетская сторона поставит полевой госпиталь и два логистических центра для распределения гуманитарной помощи для жителей палестинского сектора.

В января Египет приступил к созданию в Газе первого палаточного лагеря для перемещенных лиц у Хан-Юниса на 7 тыс. мест.

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В России началось досрочное голосование на выборах президента
ЦИК РФ объявил о начале досрочного голосования на президентских выборах
25 февраля 2024, 00:32

Фото: iStock/nemchinowa

В России началось досрочное голосование на президентских выборах в труднодоступных и отдаленных местах. Как сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Наталья Бударина, оно продлится с 25 февраля по 14 марта.
Кроме того, досрочно голосовать будут также работники полярных станций и моряки, которые в период проведения выборов находятся в плавании.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

В бюллетене для голосования будут находиться четыре кандидата — Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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#выборы
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#цик
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