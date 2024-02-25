Лидер ЛДПР Слуцкий раскритиковал итоги саммита «Большой семёрки»

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Онлайн-саммит G7 не приблизил разрешение украинского конфликта, по мнению лидера партии ЛДПР и главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Как пишет ТАСС, политик считает, что мир гораздо шире этого объединения, которое не может диктовать странам глобального большинства как жить.
Слуцкий указал на использование странами группы G7 шантажа, однобоких угроз и замалчивание преступлений Украины против мирных россиян. Лидер ЛДПР оценил содержание манифеста G7 как «дорожную карту» по продвижению проекта «антиРоссия», ключевые пункты которой включают грабеж и махинации с замороженными российскими активами, оправдание и спонсирование террористического режима Зеленского.
24 февраля по случаю двух лет со дня ввода российских войск на Украину прошло онлайн-совещание лидеров G7 под председательством Италии. В частности, они намерены принять меры для снижения доходов России. Страны объединения договорились снизить доходы РФ в том числе от торговли энергоресурсами, а также ввести санкции против третьих стран, материально поддерживающих Москву.
Также G7 выразили готовность и далее поддерживать право Украины на самооборону и подтвердили приверженность долгосрочной безопасности Киева. Кроме того, они готовы помогать восстановлению Украины после завершения СВО, препятствовать обходу санкций Россией и ввести ограничения против тех, «кто помогает российскому производству оружия или военно-промышленному развитию».
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24 февраля по случаю двух лет со дня ввода российских войск на Украину прошло онлайн-совещание лидеров G7 под председательством Италии. В частности, они намерены принять меры для снижения доходов России. Страны объединения договорились снизить доходы РФ в том числе от торговли энергоресурсами, а также ввести санкции против третьих стран, материально поддерживающих Москву.
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Артем Путинцев