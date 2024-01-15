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Президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по конфликту. Об этом заявила швейцарский лидер Виола Амхерд.
«Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», - заявила Амхерд в рамках пресс-конференции в Берне.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что для России было бы предпочтительнее решать проблемы безопасности страны дипломатическими средствами. Однако в условиях, когда Запад и Украина не желают учитывать интересы России, мы вынуждены продолжать специальную военную операцию. При этом он напомнил, что Зеленский законодательно запретил какие-либо мирные переговоры с Москвой.
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Элина Позднякова