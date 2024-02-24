Страны G7 пообещали ввести меры для снижения доходов России

Лидеры стран G7 подготовили коллективное заявление, переговорив с президентом Украины Владимиром Зеленским по случаю двух лет боевых действий в стране. В частности, они намерены принять меры для снижения доходов России. С заявлением ознакомился «Коммерсантъ».

Страны объединения договорились снизить доходы РФ в том числе от торговли энергоресурсами, а также ввести санкции против третьих стран, материально поддерживающих Москву.



Также G7 выразили готовность и далее поддерживать право Украины на самооборону и подтвердили приверженность долгосрочной безопасности Киева. Кроме того, они готовы помогать восстановлению Украины после завершения СВО, препятствовать обходу санкций Россией и ввести ограничения против тех, «кто помогает российскому производству оружия или военно-промышленному развитию».



24 февраля по случаю двух лет со дня ввода российских войск на Украину прошло онлайн-совещание лидеров G7 под председательством Италии.

Ювелина Бернст