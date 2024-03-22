Лидеры ЕС не смогли достичь консенсуса по вопросу о замороженных активах России

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Лидеры Европейского Союза по итогам завершившегося в Брюсселе саммита не утвердили решение по замороженным активам РФ, но лишь поручили министрам продолжить работу. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам ряда европейских дипломатических источников, среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для украинской армии. Но против этой идеи выступили ряд стран-членов союза, в частности, Венгрия, Австрия и Словакия.
«Для нас, как страны с нейтральным статусом, важно, чтобы деньги, которые мы одобряем, не были потрачены на оружие и боеприпасы. Сначала обсуждалось, что они должны быть инвестированы в восстановление в Украине, и я думаю, что это разумное предложение», — сказал, например, канцлер Австрии Карл Нехаммер ещё до начала брюссельской встречи.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединённые Штаты предложили союзникам выпустить облигации на общую сумму в 50 миллиардов долларов с помощью замороженных на Западе российских активов. Это предложение предусматривает объединение заблокированных в странах G7 и Евросоюза активов Центробанка России.
Накануне Украине был отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который рассказал, что программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года. Это отдельная программа помощи, никак не связанная с доходами от замороженных в западных банках активов Российской Федерации. А уже помимо этого Еврокомиссия намерена до 2027 года отправить в помощь Киеву около 15 миллиардов евро в виде доходов от замороженных активов РФ.
Напомним, что с начала конфликта России с Украиной на Западе остаются замороженными около 280 миллиардов евро, большая часть из которых хранится в Евросоюзе. Власти ЕС обсуждают возможность использования этих средств, начиная как минимум с осени 2022 года.
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«Для нас, как страны с нейтральным статусом, важно, чтобы деньги, которые мы одобряем, не были потрачены на оружие и боеприпасы. Сначала обсуждалось, что они должны быть инвестированы в восстановление в Украине, и я думаю, что это разумное предложение», — сказал, например, канцлер Австрии Карл Нехаммер ещё до начала брюссельской встречи.
Накануне Украине был отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который рассказал, что программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года. Это отдельная программа помощи, никак не связанная с доходами от замороженных в западных банках активов Российской Федерации. А уже помимо этого Еврокомиссия намерена до 2027 года отправить в помощь Киеву около 15 миллиардов евро в виде доходов от замороженных активов РФ.
Напомним, что с начала конфликта России с Украиной на Западе остаются замороженными около 280 миллиардов евро, большая часть из которых хранится в Евросоюзе. Власти ЕС обсуждают возможность использования этих средств, начиная как минимум с осени 2022 года.
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Артем Путинцев