Лидеры ЕС не смогли достичь консенсуса по вопросу о замороженных активах России

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил на саммите Евросоюза в Брюсселе о том, что лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении в союз Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом Мишель написал в социальной сети Х (бывший Twitter).