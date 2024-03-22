США предложили выпустить облигации на сумму $50 млрд за счет российских активов

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Соединённые Штаты предложили союзникам выпустить облигации на общую сумму в 50 миллиардов долларов с помощью замороженных на Западе российских активов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Это предложение предусматривает объединение заблокированных в странах G7 и Евросоюза активов Центробанка России.
По информации Bloomberg, обсуждения находятся на ранней стадии. Некоторые страны «Большой семёрки», в том числе Германия и Франция, «выразили осторожность» по поводу этой идеи Вашингтона.
Издание также отмечает, что более двух третей замороженных российских активов заблокированы в ЕС, они приносят около 3,6 миллиарда долларов прибыли в год. Поступления от предполагаемого размещения облигаций составят около 60 миллиардов долларов — то есть они будут практически равны пакету помощи, который США не может выделить Украины из-за разногласий в конгрессе.
Напомним, что с начала конфликта России с Украиной на Западе остаются замороженными около 280 миллиардов евро, большая часть из которых хранится в Евросоюзе. Власти ЕС обсуждают возможность использования этих средств, начиная как минимум с осени 2022 года.
Украине в среду 20 марта отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который рассказал, что программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года. Это отдельная программа помощи, никак не связанная с доходами от замороженных в западных банках активов Российской Федерации. А уже помимо этого Еврокомиссия намерена до 2027 года отправить в помощь Киеву около 15 миллиардов евро в виде доходов от замороженных активов РФ.
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Издание также отмечает, что более двух третей замороженных российских активов заблокированы в ЕС, они приносят около 3,6 миллиарда долларов прибыли в год. Поступления от предполагаемого размещения облигаций составят около 60 миллиардов долларов — то есть они будут практически равны пакету помощи, который США не может выделить Украины из-за разногласий в конгрессе.
Украине в среду 20 марта отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который рассказал, что программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года. Это отдельная программа помощи, никак не связанная с доходами от замороженных в западных банках активов Российской Федерации. А уже помимо этого Еврокомиссия намерена до 2027 года отправить в помощь Киеву около 15 миллиардов евро в виде доходов от замороженных активов РФ.
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Артем Путинцев