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США предложили выпустить облигации на сумму $50 млрд за счет российских активов

Bloomberg: США предлагают выпустить облигации на $50 млрд за счет активов России
22 марта 2024, 00:00
Фото: iStock/Ruma_Aktar

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Соединённые Штаты предложили союзникам выпустить облигации на общую сумму в 50 миллиардов долларов с помощью замороженных на Западе российских активов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Это предложение предусматривает объединение заблокированных в странах G7 и Евросоюза активов Центробанка России.
По информации Bloomberg, обсуждения находятся на ранней стадии. Некоторые страны «Большой семёрки», в том числе Германия и Франция, «выразили осторожность» по поводу этой идеи Вашингтона.

Издание также отмечает, что более двух третей замороженных российских активов заблокированы в ЕС, они приносят около 3,6 миллиарда долларов прибыли в год. Поступления от предполагаемого размещения облигаций составят около 60 миллиардов долларов — то есть они будут практически равны пакету помощи, который США не может выделить Украины из-за разногласий в конгрессе.


Напомним, что с начала конфликта России с Украиной на Западе остаются замороженными около 280 миллиардов евро, большая часть из которых хранится в Евросоюзе. Власти ЕС обсуждают возможность использования этих средств, начиная как минимум с осени 2022 года.

Украине в среду 20 марта отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который рассказал, что программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года. Это отдельная программа помощи, никак не связанная с доходами от замороженных в западных банках активов Российской Федерации. А уже помимо этого Еврокомиссия намерена до 2027 года отправить в помощь Киеву около 15 миллиардов евро в виде доходов от замороженных активов РФ.

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#сша
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#финансы
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WP: западные компании за два года закупили у РФ титана на $715 млн
WP: западные компании за два года закупили у РФ титана на $715 млн, несмотря на санкции
22 марта 2024, 00:16

Фото: iStock/ Apicha Thumvisead

Западные компании продолжают закупать у России титан на сотни миллионов долларов, несмотря на санкции, обратила внимание The Washington Post. Эксперты отмечают, что Запад зависит от российских поставок металла, в частности для изготовления военных самолетов.
Так, производитель титана «ВСМПО-Ависма» не вошла в западные санкционные списки, при том, что один из его владельцев — «Ростех», против которого введены ограничения. В 2022 году компания экспортировала порядка 15 тыс. т титана на сумму $370 млн. Значительная часть была куплена союзниками Украины. Самыми крупными покупателями оказались компании из Германии, Франции, США и Великобритании. В 2023 году доходы от экспорта составили $345 млн.

Кроме того, в 2022 году РФ поставила европейской авиастроительной корпорации Airbus титан на $24 млн. По данным газета, компания стала самым крупным закупщиком среди других европейских и американских фирм. Более того, она увеличила закупки в сравнении с 2021 годом на 940%. Несмотря на обещание компании в конце 2022 года отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, она продолжала импорт продукции по меньшей мере до ноября 2023 года.

Еще одно предприятие — американская авиастроительная корпорация Boeing объявила о прекращении закупок титана у России в 2022 году. Но главные ее поставщики продолжают закупать российский металл. Среди них французский производитель двигателей и шасси Safran и британский Rolls-Royce, выпускающий двигатели для Airbus и Boeing. Последний весной 2022 года объявил о прекращении закупок российского титана, но импорт продолжался весь год и вырос с $5 млн до $6,7 млн. Поставки были отмечены только в апреле 2023 года.

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#поставки
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#рф
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В Щёлкове появится комплекс для хранения специй
21 марта 2024, 22:58

Фото: Istockphoto / yebeka

У деревни Серково городского округа Щёлково начнут строительство второй очереди производственно-складского комплекса для хранения специй. Об этом сообщили в пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«В ведомство поступило извещение от застройщика – ООО «АНТЕС». Комплекс будет включать два основных склада, административную часть, гараж для грузового транспорта, котельную и производственные помещения общей площадью более 14 тыс. кв. м», – говорится в сообщении.
Двухэтажный комплекс будет предназначен для кратковременного хранения специй с помещением развеса и реализации готовой продукции.

Предполагается, что годовой грузооборот складских помещений составит более 11 тыс. тонн. Введение объекта в эксплуатацию позволит создать в городском округе 100 рабочих мест.

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Под мебельную фабрику в Подмосковье за 1 млрд рублей предоставили льготную землю

В Шаховской построили цех по переработке яблок

В Клину состоится выставка-продажа фермерской продукции
#экономика
#инвестиции
#строительство
#щёлково
#главгосстройнадзор мо
#подмосковье
#московская область
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Под мебельную фабрику в Подмосковье за 1 млрд рублей предоставили льготную землю
21 марта 2024, 18:29

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Компания «Комфорт М-8» построит новый промышленный комплекс по производству мебели в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-служба Миниинвеста Московской области.
Земельный участок под проект инвестор получил по упрощённой процедуре – без проведения торгов. Заявленный объём инвестиций превышает 1 млрд рублей. «Компания увеличит действующее производство мебели за счёт строительства нового промышленного комплекса. Его запуск запланирован на 2027 год. На производстве создадут порядка 80 новых рабочих мест», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Действующее производство компании ежедневно выпускает 120 тонн продукции. Это офисная и кухонная мебель. Запуск нового комплекса позволит нарастить производственные мощности и расширить линейку продукции.

В министерстве напомнили, что подобрать площадку в индустриальных парках Московской области можно на инвестиционной карте региона.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мебель
#фабрика
#сергиев посад
#строители
#московская область
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В Шаховской построили цех по переработке яблок
21 марта 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора

Цех по переработке яблок построили на территории аграрного комплекса «Михайловское» в городском округе Шаховская, разрешение на ввод постройки в эксплуатацию выдал региональный Главгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.
«В цехе общей площадью 410 квадратных метров будут ежедневно изготавливать до 200 литров негазированных яблочных напитков, а также производить пастилу и зефир. Инвестиции в строительство цеха составили 25 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Яблоки для переработки будут поступать из собственного яблоневого сада хозяйства «Михайловское».

В состав хозяйства входит также животноводческая ферма с мелким рогатым скотом, птицей и кроликами. Продукцию фермеры реализуют в собственном небольшом магазине.

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#производство
#яблоки
#ферма
#фермерские хозяйства
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В Клину состоится выставка-продажа фермерской продукции
21 марта 2024, 16:14

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Выставку-продажу продукции, которую производят два местных фермерских хозяйства, проведут в Клину в субботу, 30 марта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Выставка-продажа будет проводиться в доме культуры «Майдановский» до и после театрализованного циркового представления «Тайна детских игрушек», — отмечается в сообщении.
Свою продукцию представит крестьянско-фермерское хозяйство «Золино», специализирующееся на пчеловодстве. Гостям выставки предложат не только мёд в банках и сотах и медовые настойки, но и натуральные свечи, мыло с воском и различные косметические средства. Вторым участником необычной ярмарки станет фермерское хозяйство «Селивановка», где готовят продукцию из овечьего и козьего молока.

Адрес проведения выставки-ярмарки — Клин, мкрн Майданово, улица Радищева, дом №1А, время работы — с 17:00 до 19:00.

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#ярмарка
#фермерские хозяйства
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В Подмосковье запустят 12 современных предприятий по производству стройматериалов
21 марта 2024, 14:31

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

12 импортозамещающих предприятий по выпуску современных строительных материалов откроется в Московской области, 11 из них будут построены, ещё одно — модернизировано, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Общий объём инвестиций в эти двенадцать проектов оценивается в 7,4 млрд рублей», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она отметила, что открытие данных производств обеспечит Московскую область ещё двумя тысячами рабочих мест.

В числе новых предприятий Екатерина Зиновьева назвала завод по производству асфальтобетонных смесей, который построят на территории Богородского округа. Участок для этого проекта инвестору был предоставлен по льготной региональной программе аренды «Земля за 1 рубль». В дальнейшем выкупить такой участков инвестор сможет за 15% от его кадастровой стоимости.

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#производство
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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На Украине нет денег на мобилизацию
Депутат Рады Разумков: в бюджете Украины нет денег на мобилизацию
21 марта 2024, 13:54

Фото: iStock/Silent_GOS

В бюджете Украины нет денег на мобилизацию. Такое заявление сделал депутат Рады Дмитрий Разумков в эфире украинского «Пятого канала».
«Армия финансируется исключительно из украинского бюджета. То есть деньги, которые мы получаем в качестве грантов или кредитов от наших иностранных партнеров, не идут на армию — они не могут быть туда направлены», — объяснил Разумков.

Таким образом, Разумков заключил, что на сегодняшний день денег на мобилизацию в стране нет.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на украинское Минобороны, писала, что мобилизация на Украине должна заменить 330 тысяч военных, которые находятся в зоне боевых действий. При этом уточняется, что всего на Украине хотят мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек. Остальные 170 тысяч должны будут удовлетворить другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боевых действий.

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В Химках появится новое производство хлебобулочных и кондитерских изделий
21 марта 2024, 13:40

Фото: пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области построят новый производственный комплекс хлебобулочных и кондитерских изделий. Об этом сообщила пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новый завод будет строит компания «Солнечная Долина».

«Строительство площадки будет осуществляться на двух земельных участках общей площадью 8,9 га в городском округе Химки. Производственная мощность нового объекта составит 6 тонн продукции в час или 38 тыс. тонн в год, что позволит увеличить производство высококачественных продуктов в регионе. Ориентировочный объем инвестиций в проект составляет более 600 млн рублей», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что благодаря новому проекту появиться порядка 350 рабочих мест. Производство начнет функционировать в ближайшие годы.

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#химки
#строительство
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#производство
#владислав мурашов
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Самая большая продающаяся квартира в Москве в 80 раз больше самой маленькой
21 марта 2024, 04:09

Фото: iStock/ Zigmunds Dizgalvis

Площадь самой большой квартиры, которая сейчас находится в продаже на вторичном рынке Москвы, — 952 кв. м — в 80 раз больше самой маленькой площадью 12 кв. м, сообщила РИА Недвижимость руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина.
Она рассказала, что самая маленькая квартира в столице продается в Коммунарке за 2,95 млн руб. А самая большая выставлена на продажу на Патриарших прудах за 3,2 млрд руб., ее площадь составляет 952 кв. м.

Что касается первичного рынка, то самую компактную квартиру площадью 16,4 кв. м можно приобрести на Тагильской улице на востоке города за 7,7 млн руб., при том, что срок сдачи дома — третий квартал 2026 года. Самая просторная квартира имеет площадь 1,07 тыс. кв. м. и находится в уже сданном доме на Тверской улице. Она продается 2,5 млрд руб. То есть разница в площадях составляет 65 раз, рассказала директор ипотечного центра компании «Миэль» Юлия Ибрагимова.

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