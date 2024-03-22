США предложили выпустить облигации на сумму $50 млрд за счет российских активов

Соединённые Штаты предложили союзникам выпустить облигации на общую сумму в 50 миллиардов долларов с помощью замороженных на Западе российских активов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Это предложение предусматривает объединение заблокированных в странах G7 и Евросоюза активов Центробанка России.