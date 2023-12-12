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Еврокомиссия представила план финансовой помощи Киеву за счёт активов России

FT: ЕК планирует предоставить Украине €15 млрд за счёт замороженных активов РФ
12 декабря 2023, 03:49
Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

Еврокомиссия намерена до 2027 года собрать в помощь Киеву €15 млрд в виде доходов от замороженных суверенных активов России, сообщила британская газета Financial Times.
Для начала ЕК предлагает направлять доходы от замороженных активов России на отдельные спецсчета — а затем они поступят в бюджет ЕС, выделенный для помощи правительству Украины

Согласно подсчётам брюссельских чиновников, доходы от изъятых активов РФ достигают примерно 3 миллиардов евро ежегодно Таким образом, к 2027 году предварительно прогнозируемая их сумма составит 15 миллиардов евро, однако может и измениться — всё будет зависеть от размера процентной ставки.


Чтобы вышеуказанный план пришёл в действие, его теперь должны единогласно утвердить все 27 стран Евросоюза на саммите 14-15 декабря.

После начала специальной военной операции РФ на Украине в западных странах заблокировано около 300 миллиардов долларо из РФ. Теперь в Европе нашли некие юридические основания для передачи Киеву доходов с этих средств и сразу же подготовили пакет соответствующих документов. При этом юристы предупреждают, что данная затея очень опасна. Не исключается и вариант развития событий, по которому эти деньги придется возвращать Москве совместными усилиями. Так как в ЕС беспокоятся о рисках, которые могут связаны с этим — ведь Россия не просто сможет ответить на такой шаг, но и конфискует намного больше

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#евросоюз
#украина
#россия
#деньги
#финансирование
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Филиппо: Зеленского вынудят вести переговоры в Давосе в январе 2024 года
12 декабря 2023, 04:18

Фото: Сайт Кремля

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал дату, когда, по его мнению, Запад заставит президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией. Политик считает, что это должно произойти уже в январе будущего года в швейцарском Давосе.
«Тяжело приходится Зеленскому: его хозяева в Давосе жестоко поставят его на место! Именно там, на ежегодном заседании Всемирного форума в январе 2024 года, Зеленский будет вынужден вести переговоры по мирному плану!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Флориан Филиппо уже не впервые критикует поведение Киева и призывает перестать оказывать поддержку режиму Владимира Зеленского. Так, недавно политик отметил, что недавняя новость о том, что законопроект о выделении помощи Израилю и Украине не прошел процедурное голосование в сенате Соединённых Штатов, стала настоящей катастрофой для украинского президента

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут начаться только в случае «демилитаризации», «денацификации» Украины и признания Киевом «новых территориальных реалий».

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#владимир зеленский
#россия
#украина
#франция
#переговоры
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Президент Венесуэлы Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку
Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку как ненужную марионетку
12 декабря 2023, 04:09

Фото: сайт Кремля

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США используют украинского лидера Владимира Зеленского, после чего выкинут на помойку как ненужную марионетку. Своим мнение он поделился в программе «С Мадуро +».
«Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, - Гуаидо. Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами в кармане», — сказал Мадуро.

Он добавил, что примеры, подобные Гуаидо, которых используют для провокаций и разделения народа, ещё обязательно будут.

«Империализм как дьявол – ты ему служишь, а потом он тебя выплевывает. Похоже, Зеленского ждет та же удача: один раз ты подвел, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу», - подчеркнул президент Венесуэлы.

В 2019 году в Венесуэле против принявшего присягу президента Николаса Мадуро начались массовые протесты. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. При этом ряд западных стран и США заявили о признании Гуаидо. Мадуро в свою очередь назвал главу парламента марионеткой Вашингтона. Россия, Турция, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

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#сша
#президент
#зеленский
#украина
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Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу нефтяных танкеров России
Reuters: Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу нефтяных танкеров РФ
12 декабря 2023, 03:55

Фото: iStock/Dikuch

Страны Евросоюза (ЕС) в разрабатываемом двенадцатом пакете санкций не смогли согласовать запрет на продажу танкеров России. Такой запрет ранее предлагала ввести Еврокомиссия (ЕК), пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
По информации издания, изначально ЕК хотела запретить продажу старых танкеров российским компаниям и компаниям, которые могли бы использовать свои танкеры якобы для обхода введенного G7 потолка цен. Однако это предложение не было принято из-за средиземноморских стран с мощными морскими транспортными компаниями, опасающимися, что на фоне такого решения их конкурентоспособность будет подорвана.

Отмечается, что новый пакет санкций требует от морских перевозчиков из стран, поддерживающих санкции ЕС, уведомлять Еврокомиссию о продаже танкеров РФ при наличии таких сделок.

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#санкции
#ек
#рф
#евросоюз
#нефть
#россия
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В Конгрессе США 13 декабря начнется рассмотрение вопроса об импичменте Байдену
Reuters: Палата представителей США рассмотрит резолюцию об импичменте Байдену
12 декабря 2023, 02:58

Фото: сайт Кремля

Палата представителей Конгресса США 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте американского президента Джо Байдена. Об этом агентству Reuters сообщил представитель аппарата Республиканской партии в нижней палате законодательного органа.
Напомним, республиканцы сейчас контролируют большинство голосов в палате, а потому вероятность положительного голосования по резолюции об импичменте довольно высока.

Партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер ещё на прошлой неделе заявилна встрече за закрытыми дверями, что «в предстоящие недели вероятно предстоит голосовать по формальному одобрению расследования в рамках импичмента Байдену»

Расследование против Байдена, результатом которого может стать его импичмент, началось ещё в сентябре 2023 года. Республиканский представитель палаты представителей США Грег Стюби представил резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Джо Байдена. Стюби утверждает, что Байден виновен в «злоупотреблении властью, коррупции, вымогательстве и мошенничестве». В документе также указывается, что президент, возможно, был связан с коммерческой деятельностью членов своей семьи и получал финансирование из-за рубежа.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс назвал все происходящее «экстремальной политикой в худшем виде».

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#конгресс сша
#джозеф байден
#расследование
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Reuters: Более 100 чиновников ЕС призвали США продолжить военную помощь Украине
12 декабря 2023, 02:29

Фото: iStock/Photoboyko

Более сотни чиновников стран ЕС подписали письмо американскому Конгрессу с просьбой одобрить дальнейшую военную помощь киевскому. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на соответствующий документ.
Письмо подписано еврочиновниками семнадцати стран Евросоюза, среди которых Германия, Польша, Италия и Ирландия. Инициатором принятия документа, как пишет Reuters, стал депутат Национального собрания Франции Бенжамен Хаддад.

Авторы обращения, в числе которых, например, глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот и его итальянский коллега Джулио Тремонти, подчёркивают, что, несмотря на рост военных расходов по всей Европе, Украине не обойтись без военной помощи Соединённых Штатов, которая является «необходимой и неотложной».

Ранее стало известно, что Конгресс США перед уходом на новогодние каникулы не планирует рассматривать запрос Белого дома о новом пакете военной помощи Киеву. Комитет Палаты представителей США завтра проведёт слушания о конкуренции с Китаем. Другой комитет обсудит расследование в рамках процедуры импичмента действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена. В расписании также значатся и другие мероприятия, однако они не имеют отношения к финансированию Украины.

Напомним, конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена. Президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.


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#евросоюз
#сша
#помощь
#украина
#конгресс сша
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Экс-сотрудница госдепа Райт обвинила США в срыве переговоров по Украине
12 декабря 2023, 02:10

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Поковник армии США в отставке, экс-сотрудник госдепартамента Энн Райт заявила, что мирный диалог между Москвой и Киевом подорвали Соединённые Штаты.
«Когда идут мирные переговоры, их не следует торпедировать. Когда США якобы стоят за этим, и я не думаю, что "якобы". Есть множество документов. Я имею в виду, бывший канцлер Германии сказал, что его усилия по установлению мира между Россией и Украиной были торпедированы США. И экс-премьер Израиля Нафтали Беннет сказал то же самое. Так что мы должны работать во имя мира и не пытаться мешать этому», — цитирует РИА Новости слова Райт в ходе заседания Совбеза ООН.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что всё оружие, выпрошенное Зеленским во время визита в США, будет перемолото российской армией. Подробнее об этом в материале «Радио 1».

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#сша
#мир
#новости
#зеленский
#рф
#переговоры
#москва
#киев
#украина
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Дональд Туск будет приведен к присяге премьер-министра Польши утром 13 декабря
ТАСС: Дональд Туск станет польским премьером утром 13 декабря
12 декабря 2023, 02:07

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Польши Анджей Дуда приведет правительство Дональда Туска к присяге 13 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы канцелярии президента Польши Гражины Игначак-Бандых.
Ранее польский сейм вынес вотум недоверия правительству нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого. В голосовании принимали участие 456 депутатов из 460. Из них 190 депутатов выступили за выражение вотума доверия, а 266 – против. Никто из присутствующих не воздержался.

После этого спикер сейма Шимон Холовня сообщил, что на пост премьер-министра выдвинута только одна кандидатура Дональда Туска, который возглавлял правительство Польши в 2007– 2014 годах.

Моравецкий остаётся техническим премьер-министром до момента окончательного формирования нового кабинета.

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#польша
#премьер-министр
#политика
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Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов из России по Евросоюзу
Forbes: Глава МИД Чехии предложил ввести рестрикции против дипломатов из России
12 декабря 2023, 01:50

Фото: iStock/Konoplytska

Глава МИД Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижения российских дипломатов и членов их семей по странам Евросоюза, пишет российский Forbes.
О том, что Чехия выступила с таким предложением в рамках обсуждения 12-го пакета санкций, в ноябре писала британская Financial Times. Прага считает, что под видом дипломатов из России на территорию страны прибывают «агенты ГРУ и других спецслужб», заявил источник газеты. Российский МИД назвал эти обвинения «голословными и надуманными».

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет на въезд в страны ЕС машин с номерными знаками РФ аналогичен запрету на прилет россиян в Прагу, который был принят вскоре, после начала проведения СВО на территории Украины. Он пояснил, что страна не имеет наземной границы с Россией, поэтому ввела запреты для прилета её граждан.

В новой оборонной стратегии Чехии Россия признается самой серьезной угрозой для страны. Россия в долгосрочной перспективе рассматривается как самая серьезная угроза для безопасности Чехии и ее союзников, особенно с учетом наличия у противника ядерного оружия.

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#дипломат
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CTK: Глава Генштаба Чехии Ржехка не исключил возможность войны Запада с Россией
12 декабря 2023, 01:05

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Глава Генштаба Вооружённых сил Чехии Карел Ржехка не исключает возможность войны западных стран с Россией. Его слова передает чешское новостное агентство CTK.
Как заявил Ржехка, конфликт может возникнуть на фоне дальнейшей эскалации напряжённости.

«Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна», — сказал он на конференции в Праге.
Глава чешского Генштаба считает, что конфронтации можно избежать при помощи устрашения. По его словам, во избежание этого Россия должна реально видеть, что у Запада есть способности и воля обороняться.

Россия по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим армии Европы «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявлял президент Чехии Петр Павел в ходе встречи глав стран Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). Он подчеркнул, что из-за конфликта на Украине России понадобится много лет, чтобы восстановить свою боеспособность, но Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один».

Ранее стало известно, что свыше 150 граждан Чехии получили от правительства разрешение на вступление в ряды ВС Украины (ВСУ). В период с 24 февраля 2022 года 151 мужчина и одна женщина получили разрешения. Их выдаёт президент страны после прохождения процесса согласования заявлений от граждан в Минобороны, МИД и МВД.

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#россия
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