Еврокомиссия представила план финансовой помощи Киеву за счёт активов России

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Еврокомиссия намерена до 2027 года собрать в помощь Киеву €15 млрд в виде доходов от замороженных суверенных активов России, сообщила британская газета Financial Times.
Для начала ЕК предлагает направлять доходы от замороженных активов России на отдельные спецсчета — а затем они поступят в бюджет ЕС, выделенный для помощи правительству Украины
Согласно подсчётам брюссельских чиновников, доходы от изъятых активов РФ достигают примерно 3 миллиардов евро ежегодно Таким образом, к 2027 году предварительно прогнозируемая их сумма составит 15 миллиардов евро, однако может и измениться — всё будет зависеть от размера процентной ставки.
Чтобы вышеуказанный план пришёл в действие, его теперь должны единогласно утвердить все 27 стран Евросоюза на саммите 14-15 декабря.
После начала специальной военной операции РФ на Украине в западных странах заблокировано около 300 миллиардов долларо из РФ. Теперь в Европе нашли некие юридические основания для передачи Киеву доходов с этих средств и сразу же подготовили пакет соответствующих документов. При этом юристы предупреждают, что данная затея очень опасна. Не исключается и вариант развития событий, по которому эти деньги придется возвращать Москве совместными усилиями. Так как в ЕС беспокоятся о рисках, которые могут связаны с этим — ведь Россия не просто сможет ответить на такой шаг, но и конфискует намного больше
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Согласно подсчётам брюссельских чиновников, доходы от изъятых активов РФ достигают примерно 3 миллиардов евро ежегодно Таким образом, к 2027 году предварительно прогнозируемая их сумма составит 15 миллиардов евро, однако может и измениться — всё будет зависеть от размера процентной ставки.
После начала специальной военной операции РФ на Украине в западных странах заблокировано около 300 миллиардов долларо из РФ. Теперь в Европе нашли некие юридические основания для передачи Киеву доходов с этих средств и сразу же подготовили пакет соответствующих документов. При этом юристы предупреждают, что данная затея очень опасна. Не исключается и вариант развития событий, по которому эти деньги придется возвращать Москве совместными усилиями. Так как в ЕС беспокоятся о рисках, которые могут связаны с этим — ведь Россия не просто сможет ответить на такой шаг, но и конфискует намного больше
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Артем Путинцев