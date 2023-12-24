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Лондон планирует сохранить в 2024 году помощь Киеву на прежнем уровне

The Sunday Telegraph: Великобритания в 2024 году сохранит объём помощи Украине
24 декабря 2023, 06:18
Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

Правительство Великобритании рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph заявил глава британского МИДа Дэвид Кэмерон.
«Да, и я думаю, что потенциально мы даже сможем сделать больше. Мы изучаем вопрос о том, какие составляющие наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу», — сказал глава британского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, может ли Киев в следующем году рассчитывать на прежние объемы военной помощи.

В 2022 году Лондон оказал Киеву военную помощь на сумму в £2,3 млрд ($2,92 млрд) и взял на себя обязательства направить на эти цели не меньшую сумму в 2023 году. Однако об аналогичных обязательствах на 2024 год до сих пор не сообщалось.


Среди прочего британское правительство поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.

Ранее стало известно, что лондонский градоначальник Садик Хан изменил свою позицию касаемо предоставления Украине автомобилей, подлежащих утилизации. Он поддержал идею об отправке на Украину внедорожников, которые планируется списать.

Хан также обратился к британскому министру транспорта Марку Харперу с предложением о выплате дополнительных средств жителям Лондона за отказ от загрязняющих атмосферу автомобилей. Это тоже позволит оказать помощь Украине.

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#великобритания
#украина
#мид
#помощь
#финансирование
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Французский политик Филиппо призвал к уничтожению Евросоюза
X: Лидер партии «Патриоты» Филиппо призвал уничтожить ЕС из-за торговой политики
24 декабря 2023, 06:34

Фото: iStock/Ole_Schwander

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал уничтожить Европейский союз из-за политики главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В соцсети X (бывший Twitter) он написал, , что новое соглашение о свободной торговле ЕС с Кенией является катастрофой для Франции.
По словам политика, французский сельскохозяйственный сектор находится под угрозой из-за роста экспорта цветов из Кении, которые будут дешевле местных растений. Такая ситуация может поставить сельское хозяйство Пятой республики на колени.

«ЕС нас убивает! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — заявил лидер «Патриотов».

Филиппо ранее выразил мнение, что Франция должна выйти из ЕС для сохранения суверенитета, при этом осудив намерение создать военную структуру под оперативным командованием Евросоюза. Он также напомнил о высоком уровне коррупции в стране, отмечая, что при этом правительство президента Франции Эммануэля Макрона объявило о планируемом сокращении бюджета на медицинские учреждения Франции на 600 миллионов евро к 2024 году.

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#франция
#ес
#торговля
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В США назвали настоящих виновников провала контрнаступления ВСУ
24 декабря 2023, 05:34

Фото: iStock/Ivan_Neru

Вина за провал украинского контрнаступления лежит на Западе, поскольку тот не обеспечил войска всем необходимым для проведения операции, считает бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Silicon Curtain.
«Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу», — сказал Ходжес.

Экс-генерал пояснил, что украинским военнослужащим не хватило западной военной помощи для успешного контрнаступления. В частности, они нуждались в военно-воздушной мощи и высокоточном оружии большой дальности, указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на южном направлении. Так, отсутствие успеха в летнем контрнаступлении связано с отсутствием контроля над небом. Зеленский подчеркнул, что украинская армия не обладает достаточным количеством вооружения, предназначенного для этих целей.

ВСУ пришлось сократить масштаб ряда операций из-за снижения помощи от союзников Украины. Кроме того, украинская армия испытывает сложности с личным составом, который несет службу на передовой. Командование вынуждено заниматься перепланировкой задач, которые ставятся перед бойцами, так как их нечем обеспечивать, в связи с нехваткой ресурсов, например, боеприпасов с постсоветскими снарядами.

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#всу
#сша
#армия
#контрнаступление
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Украинским беженцам в Чехии заплатят, чтобы они вернулись на родину
«Известия»: Президент Чехии разрешил платить беженцам с Украины за возврат домой
24 декабря 2023, 04:36

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Президент Чехии Пётр Павел подписал закон о финансовой помощи тем находящимся в стране украинским беженцам, которые пожелают вернуться на родину. Об этом 24 декабря пишет газета «Известия».
Размер предоставляемой для этого суммы, частично покрываемой чешским правительством, будет зависеть от многих факторов, а воспользоваться ею можно будет лишь однократно.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии будет выплачивать беженцам из Украины 1500 евро, в случае их добровольного возвращения на родину. При этом уточняется, если украинский беженец вновь решит приехать в Норвегию, он должен будет вернуть часть полученных за свой отъезд денег. Сумма будет зависеть от времени, которую человек проведет на Украине.

Украинские беженцы, которые сейчас живут в Дании, должны будут вернуться на родину после окончания военного конфликта.
По словам министра иммиграции и интеграции страны Кааре Дибвада, Дания рассматривает приём беженцев как временное явление и не изменит своего мнения по этому поводу. Дибвад отметил, что украинская сторона ждёт своих граждан домой и Дания должна это уважать.

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#деньги
#беженцы
#украина
#чехия
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Министр обороны Италии призвал к дипломатическим переговорам по Украине
24 декабря 2023, 03:03

Фото: iStock/okfoto

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призывает к мирным переговорам по Украине, считая необходимым направлять Киеву военную помощь и искать политические пути разрешения конфликта. Об этом сообщает агентство ANSA.
«То, чего нельзя достичь военным путем, может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата путем мирных переговоров», — заметил глава итальянского оборонного ведомства.

Гвидо Крозетто утверждает, что все, что не может быть решено с помощью оружия, должно быть сделано другим способом, и призывает восстановить «то, что существовало» до начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным. Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». После того как её окончательно сформулируют, «формулу мира» передадут Москве, подчеркнул президент.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неактуальности мирных переговоров, отметил, что для них, действительно, нет никаких предпосылок. По его мнению, шаги, предпринимаемые Киевом для завершения конфликта, в действительности не могут привести к его завершению.

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#италия
#украина
#переговоры
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C Украины продолжают бежать люди
ТАСС: 10 украинских волонтёров уехали за гумпомощью и не вернулись в страну
24 декабря 2023, 02:48

Фото: iStock/alzay

Десять украинских волонтёров выехали с Украины за гуманитарной помощью для подконтрольной официальному Киеву части Херсонской области, но в итоге решили не возвращаться, сбежав из страны. . Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
Представители волонтёрских организаций «Аджалык» и «Единая Украина», получив от главы ОВА соответствующие распоряжения, выехали за пределы Украины, привезли обещанную гуманитарную помощь и сделали необходимые фотографии. После этого они уехали снова, но обратно уже не вернулись.

«Речь идёт о 10 людях. Сейчас распоряжения об их выезде отменены. Также обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить факт незаконного пересечения государственной границы», — заявил Прокудин.

Накануне стало известно, что на Украину решил не возвращаться известный телеведущий Алексей Печий. Это произошло после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который журналист получил аккредитацию. Сам он подчеркнул, что для него принятие этого решения оказалось сложным. Тот факт, что он останется в Европе, Печий обусловил тем, что на Западе меняется отношение к Украине, и он хочет, оставаясь там, внести свой вклад в «медиапродвижение украинской повестки».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил об идее лишать украинских мужчин, покинувших страну, лишать пособий и вида на жительство для того, чтобы они возвращались на родину. По его словам, власти имеют право уравнять всех граждан Украины. Однако решение такого вопроса должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны и других министерств.

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#украина
#волонтеры
#херсонская область
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Шесть стран Евросоюза не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины
24 декабря 2023, 01:33

Фото: iStock/rarrarorro

В Офисе президента Украины назвали шесть стран ЕС, которые не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для официального Киева. Как пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на замглавы ОП Андрея Сибигу, речь идёт об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.
«Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать сторонами декларации», — тем не менее, отметил Сибига в разговоре с журналистами.

При этом, как известно, власти Венгрии и Словакии официально отказались от военной помощи Украине. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию, даже если туда будет отправлено все оружие мира. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на решение об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине. Её объём оценивался в 50 млрд евро.

Напомним, что в июле 2023 года на полях саммита НАТО в Вильнюсе была принята декларация о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, которая в том числе предусматривает получение Киевом значительного военного потенциала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, назвал его «ошибочным и потенциально очень опасным».

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#украина
#евросоюз
#декларация
#безопасность
#словакия
#венгрия
#австрия
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Правительство Польши могут признать нелегитимным из-за феминитивов
23 декабря 2023, 20:45

Фото: iStock/Velishchuk

Польские женщины-министры во время принесения присяги использовали феминитивы, поставив тем самым под угрозу легитимность правительства страны. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.
13 декабря к присяге были приведены новый премьер-министр Польши Дональд Туск и члены его кабмина. Однако этим заинтересовался судья Конституционного суда Мариуш Мушиньски, который усомнился в законности правительства страны.

Он обратил внимание на то, что три женщины-министра не стали дословно повторять текст присяги. Министр образования Барбара Новацка и министр по вопросам равноправия Катажина Котула сказали, что вступают не в должность «министра», а на пост «министры». А министр по делам пожилых людей Мажена Окла-Древнович сделала ошибку в названии своей должности.

Таким образом, Мушиньски утверждает, что женщины вступили в должности, которых не существует, а значит и все документы, подписанные ими в период исполнения обязанностей, недействительны.

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#польша
#женщины
#правительство
#суд
#закон
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Партия «Яблоко» передумала выдвигать своего кандидата на выборы президента
«Яблоко»: Явлинский отказался от участия в выборах президента России в 2024 году
23 декабря 2023, 20:29

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Григорий Явлинский не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».
Ранее сообщалось, что инициативная группа партии начала собирать подписи за выдвижение на президентские выборы председателя Федерального политического комитета партии Григория Явлинского. Необходимо было набрать 10 миллионов подписей.

Однако сейчас стало известно, что политик отказался от участия в выборах президента.

Также в пресс-службе отметили, что не имеют точных данных о количестве собранных подписей, но с уверенностью заявили, что их число уже достигло 1 миллиона 300 тысяч.

При этом, несмотря на решение Явлинского, сбор подписей продолжится. В партии пояснили, что им занималась инициативная группа, поэтому, если подписи продолжат поступать, их будут принимать.

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#кандидаты
#выборы
#президент
#партия
#россия
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Песков рассказал, кого Путин поздравит с Новым годом
Песков: Путин не поздравит лидеров недружественных стран с Новым годом
23 декабря 2023, 18:21

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кого будет поздравлять с Новым годом Владимир Путин.
Песков в беседе с журналистами сообщил, что глава государства не планирует отправлять поздравления с наступлением нового года лидерам недружественных государств. А вот главам дружественных России стран Путин обязательно отправит новогодние поздравления.

Ранее журналист Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» показал, какую новогоднюю ёлку установили в кабинете главы государства. Он пояснил, что каждый год новогоднее дерево украшают по-разному. Чтобы увидеть, как оформили ель президента в этом году, читайте материал «Радио 1».

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