Лондон планирует сохранить в 2024 году помощь Киеву на прежнем уровне

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Правительство Великобритании рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph заявил глава британского МИДа Дэвид Кэмерон.
«Да, и я думаю, что потенциально мы даже сможем сделать больше. Мы изучаем вопрос о том, какие составляющие наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу», — сказал глава британского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, может ли Киев в следующем году рассчитывать на прежние объемы военной помощи.В 2022 году Лондон оказал Киеву военную помощь на сумму в £2,3 млрд ($2,92 млрд) и взял на себя обязательства направить на эти цели не меньшую сумму в 2023 году. Однако об аналогичных обязательствах на 2024 год до сих пор не сообщалось.
Ранее стало известно, что лондонский градоначальник Садик Хан изменил свою позицию касаемо предоставления Украине автомобилей, подлежащих утилизации. Он поддержал идею об отправке на Украину внедорожников, которые планируется списать.
Хан также обратился к британскому министру транспорта Марку Харперу с предложением о выплате дополнительных средств жителям Лондона за отказ от загрязняющих атмосферу автомобилей. Это тоже позволит оказать помощь Украине.
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