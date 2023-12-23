Великобритания изменила решение о передаче Украине сданных в утиль машин

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Мэр Лондона Садик Хан изменил свою позицию касаемо предоставления Украине автомобилей, подлежащих утилизации. Об этом сообщает газета The Telegraph.
Он поддержал идею об отправке на Украину внедорожников, которые планируется списать.
Хан также обратился к британскому министру транспорта Марку Харперу с предложением о выплате дополнительных средств жителям Лондона за отказ от загрязняющих атмосферу автомобилей. Это также позволит оказать помощь Украине.
Издание отмечает, что в сентябре киевский мэр Виталий Кличко обратился к Хану с просьбой передать Украине часть автомобилей, которые должны пойти на утилизацию. Он объяснил это тем, что такие машины могут пригодиться для осуществления различных спасательных и транспортных целей на территории Украины.
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Хан также обратился к британскому министру транспорта Марку Харперу с предложением о выплате дополнительных средств жителям Лондона за отказ от загрязняющих атмосферу автомобилей. Это также позволит оказать помощь Украине.
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Анастасия Чинкова