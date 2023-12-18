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Советник Зеленского: Отсутствие помощи Лондона создаст проблемы для ВСУ

18 декабря 2023, 07:59
Фото: istockphoto/andriano_cz

Фото: istockphoto/andriano_cz

В Киеве вызывает серьёзные опасения тот факт, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной и финансовой помощи Украине на следующий год. Отсутствие поддержки ближайшего союзника может быть чревато серьёзными проблемами для ВСУ.

Об этом в интервью изданию Welt заявил советник украинского президента Владимира Зеленского на условиях полной анонимности. Он указал, что для ВСУ отсутствие сведений о предполагаемых размерах военной помощи со стороны Британии означает невозможность долгосрочного планирования военных операций, а также то, что не удастся заранее закупать необходимые вооружения и боеприпасы. Это неизбежно скажется и непосредственно на ходе боевых действий.

В публикации издания указано, что в кулуарах правительства Великобритании уже циркулируют разговоры о «нехватке свободы финансового маневра». Дальнейшие события могут породить в ситуации с помощью Украине «эффект домино», заключают авторы материала.

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#великобритания
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Премьер Нигера Зейн: Страна готова к отражению возможного военного вторжения
18 декабря 2023, 08:20

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Нигер не исключает возможности военного вторжения в страну со стороны его недругов. Однако готов к отражению возможной агрессии.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил назначенный военными мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. Он отметил, что в Нигере не питают иллюзий и готовы к самому негативному развитию событий. Глава кабмина мятежников также напомнил, что страна имеет сильную и закалённую армию, которая будет защищать государство в случае вторжения.

В конце июля 2023 года гвардия и военные объявили о смещении  президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Лидеры большинства западных стран, а также Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.  В стране был создан Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани.

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#африка
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В Японии заявили, что запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США
Киодо: Запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США
18 декабря 2023, 06:41

Фото: iStock/NatanaelGinting

Замминистра обороны Японии Синго Миякэ заявил, что дальность полёта ракеты, пуск которой осуществила КНДР, при обычной траектории составила бы 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США. Об этом пишет агентство Киодо.
«Дальность полёта, с учетом веса боеголовки, могла бы составить 15 тыс. км», — цитирует издание слова Миякэ.

Он добавил, что всего ракета была в полёте 73 минуты.

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#сша
#оружие
#ракета
#кндр
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В США раскрыли финал для Украины в конфликте с Россией
Полковник Макгрегор: украинский конфликт может развиться только в пользу России
18 декабря 2023, 06:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор выразил свои предположения о возможных последствиях конфликта между Украиной и Россией на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Макгрегор отметил, что продолжение разжигания конфликта на Украине будет лишь глупым шагом. Он предположил возможный исход кризиса для Киева и подчеркнул, что ситуация может сложиться в пользу России.

«Единственное, что может произойти в этой ситуации, — это возможное продолжение наступления со стороны русских. Пора начать диалог», — призвал Макгрегор.
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#сша
#автомобиль
#переговоры
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В США заявили о планах начать переговоры с Россией
Профессор Ковалик заявил о планах США начать диалог с РФ из-за поражения Украины
18 декабря 2023, 06:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Профессор из Питтсбургского университета Дэниел Ковалик выразил мнение о намерениях США начать переговоры с Россией, обусловленных возможным поражением Украины. Он отметил это в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
Эксперт объяснил, что в Вашингтоне вызывает тревогу размещение американских ресурсов по всему миру в свете ситуации, развивающейся в Украине. Он также отметил, что уже в марте 2022 года могло быть достигнуто соглашение с Россией, но США поставили на это вето.

Ковалик добавил, что обстановка в зоне вооруженных столкновений указывает на то, что Украина столкнется с поражением «при любом развитии событий».

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Неизвестный автомобиль протаранил кортеж Байдена
18 декабря 2023, 05:41

Фото: The White House

В Уилмингтоне, Делавэр, произошло столкновение автомобиля с автоколонной охраны президента США Джо Байдена. Инцидент случился в воскресенье вечером, когда президент вместе с супругой покидали мероприятие с сотрудниками своего предвыборного штаба.
По информации от Bloomberg, бежевый автомобиль марки Ford столкнулся с внедорожником, входившим в состав автоколонны, который перекрывал близлежащую улицу. Впоследствии автомобиль остановился.

Президент и первая леди, не получившие травм, быстро покинули место происшествия, сев в свой бронированный внедорожник и уехав. Наблюдалось, как сотрудники службы безопасности пытались добиться от водителя открытия двери, однако его реакция осталась неясной. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Маркетплейс Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая
Бакальчук сообщила, что маркетплейс Wildberries вышел на китайский рынок
18 декабря 2023, 04:51

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Основательница и владелица компании Wildberries объявила в интервью РБК, что платформа вышла на китайский рынок.
«Мы сейчас начинаем сотрудничать с производителями и продавцами из Китая, они будут поставлять свою продукцию прямо к нам на площадку для всех стран, где мы присутствуем», — поделилась предприниматель.
Бакальчук подчеркнула, что российский бизнес остается приоритетом, и расширение маркетплейса за границы не скажется на нем. В настоящее время около десяти процентов оборота компании приходится на зарубежные рынки.

Wildberries уже работает в различных странах, включая Белоруссию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Израиль и Азербайджан, но 90 процентов оборота приходится на Россию.

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Сенатор Манчин: США хотят ограничить число беженцев с Украины
18 декабря 2023, 04:15

Фото: iStock/Jon Rehg

Американский сенатор из числа демократов Джо Манчин подтвердил, что власти США в рамках предполагаемой сделки по выделению нового пакета помощи Киеву рассматривают возможность ограничения числа беженцев с Украины и из Афганистана.
«Это так», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Так сенатор прокомментировал слова ведущего о том, что «переговорщики в сенате рассматривают возможность введения более строгих требований к лицам, приезжающим в страну и требующим убежище».

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#беженцы
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Лидер турок-киприотов попросил Путина рассмотреть вопрос прямых отношений с ТРСК
18 декабря 2023, 04:00

Фото: сайт Кремля

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар попросил президента РФ Владимира Путина изучить вопрос о прямых отношениях между Россией и самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК). Татар обратился к главе Российской Федерации в ходе беседы с ТАСС.
Политик также выразил признательность всем россиянам, включая тех, кто проживает на Северном Кипре. Он подчеркнул, что турки-киприоты стремятся к расширению и развитию двусторонних отношений с Россией.

«Я хотел бы попросить российское руководство и российский народ пересмотреть политику по отношению к Кипру, особенно после того, что случилось на Украине, и с тем, что происходит в мире со множеством глобальных перемен», — цитирует агентство слова собеседника.

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Журналист Энджети: США следует оставить Украину
Журналист Энджети: США следует оставить Украину из-за провальной политики
18 декабря 2023, 03:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский журналист Саагар Энджети заявил, что США в связи с провальной политикой Вашингтона следует оставить Украину. Об этом он сказал в эфире программы Breaking Points.
Ведущий подчеркнул, что США потратили впустую миллиарды долларов.

«Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое», — добавил Энджети.

Он также назвал политику Соединённых Штатов в отношении Украины «катастрофическим провалом». Обозреватель считает, что НАТО стала слабее, чем до начала СВО.

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