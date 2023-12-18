Советник Зеленского: Отсутствие помощи Лондона создаст проблемы для ВСУ

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В Киеве вызывает серьёзные опасения тот факт, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной и финансовой помощи Украине на следующий год. Отсутствие поддержки ближайшего союзника может быть чревато серьёзными проблемами для ВСУ.
В публикации издания указано, что в кулуарах правительства Великобритании уже циркулируют разговоры о «нехватке свободы финансового маневра». Дальнейшие события могут породить в ситуации с помощью Украине «эффект домино», заключают авторы материала.
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Александр Бойцов