Фото: Сайт Кремля
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отношения между Беларусью и Украиной обязательно восстановятся после урегулирования конфликта. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия», сообщает БелТА.
Лукашенко выразил уверенность, что белорусский народ всегда был надежным, и подчеркнул, что Беларусь даже в трудные времена сохраняла свои принципы, сравнивая свою страну с Брестской крепостью. Он также отметил, что конфликт с Украиной неизбежно завершится, и отношения между странами будут возрождены на новой основе.
По его мнению, восстановление произойдет, когда украинцы осознают, что их просто использовали и бросили. Он выразил уверенность, что украинцы поймут истинное положение дел и вернутся к добрым отношениям с Беларусью.
Президент также подчеркнул, что никто на Западе не ждет украинцев, и что Вашингтон ведет свою политику, поощряя конфликт в Украине.
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«Неужели мы не восстановим наши добрые отношения? Восстановим!» — заявил Лукашенко.
По его мнению, восстановление произойдет, когда украинцы осознают, что их просто использовали и бросили. Он выразил уверенность, что украинцы поймут истинное положение дел и вернутся к добрым отношениям с Беларусью.
Президент также подчеркнул, что никто на Западе не ждет украинцев, и что Вашингтон ведет свою политику, поощряя конфликт в Украине.
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Елена Перлова