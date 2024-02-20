Лукашенко: У границ РФ и РБ размещены около 30 тысяч военных НАТО

Фото: kremlin.ru
НАТО разместила внушительное количество своего военного контингента на границах России и Белоруссии, об этом сообщил глава РБ Александр Лукашенко, его цитирует Telegram-канал «Пул первого».
«В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих контингентов объединенных вооруженных сил НАТО и США», — заявил Лукашенко.
Помимо этого, по словам президента, на границах размещены тысячи бронетехники, артиллеристских систем, миномётов, а также самолётов Североатлантического альянса.
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Евгения Парфентьева