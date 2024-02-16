Лукашенко: На западе Белоруссии задержали группу диверсантов

Фото: kremlin.ru
На западе Белоруссии задержали украинских диверсантов со взрывчаткой, об этом сообщил глава Республики Александр Лукашенко, его цитирует Sputnik Беларусь.
Президент сообщил, что 16 января на белорусской границе были задержаны несколько человек. Более детально о проведённой операции он пообещал рассказать позже.
По его словам, среди задержанных были и граждане Белоруссии.
Он также уточнил, что подобные операции с задержанием диверсантов происходят по несколько раз в неделю.
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«С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего на территории России и Белоруссии», — заявил Лукашенко.
Он также уточнил, что подобные операции с задержанием диверсантов происходят по несколько раз в неделю.
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Евгения Парфентьева