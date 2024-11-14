Лукашенко высмеял отказ Дуды фотографироваться на COP29 в Баку

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Участники климатического саммита ООН (COP29), который прошел в Баку, не заметили отказа президента Польши Анджея Дуды фотографироваться из-за присутствия белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом заявил сам Лукашенко, пишет БелТА.
Инцидент случился во время общего фото лидеров стран-участниц.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на конференции COP-29 в Баку заявил, что текущий год побил рекорды экстремальной жары, достигнув температур, превышающих «пределы человеческой выносливости».
Он призвал страны срочно инвестировать в системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары, назвав их первоочередной задачей.
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«Никто это даже не заметил. Я там стоял спокойно. Подошел пакистанский премьер, многие подошли поздоровались с уважением. Я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его (Дуды – ред.) нет», — рассказал Лукашенко.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на конференции COP-29 в Баку заявил, что текущий год побил рекорды экстремальной жары, достигнув температур, превышающих «пределы человеческой выносливости».
Он призвал страны срочно инвестировать в системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары, назвав их первоочередной задачей.
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Элина Позднякова