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Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МИД республики.
По данным агентства, президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября подписал письмо в адрес своего российского коллеги Владимира Путина о готовности страны стать партнером БРИКС.
11 ноября министр иностранных дел Максим Рыженков в рамках встречи с российским послом Борисом Грызловым передал данный документ российскому дипломату.
24 октября Лукашенко заявил, что республика стала государством — партнером БРИКС. Он уточнял, что по итогам саммита в Казани статус партнеров БРИКС обрели «12 или 13 государств, в том числе Беларусь».
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11 ноября министр иностранных дел Максим Рыженков в рамках встречи с российским послом Борисом Грызловым передал данный документ российскому дипломату.
24 октября Лукашенко заявил, что республика стала государством — партнером БРИКС. Он уточнял, что по итогам саммита в Казани статус партнеров БРИКС обрели «12 или 13 государств, в том числе Беларусь».
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Элина Позднякова