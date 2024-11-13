В Азербайджане раскрыли подробности отношений с Россией

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Повестка дня отношений между Россией и Азербайджаном обширна и требует регулярных «инспекций» со стороны властей обеих стран. Об этом заявил заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на полях 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29).
«Несмотря на то, что мы в последнее время часто видимся с Владимиром Владимировичем (Путиным), но все равно, повестка дня наших отношений настолько обширна, что есть необходимость регулярно инспектировать все, что сделано», — заявил Алиев.
Он добавил, что также необходимо определять будущие векторы развития.
Ранее сообщалось, что Мишустин приехал в Баку, чтобы выступить на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Там он встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Российский премьер также должен встретиться с коллегой из Азербайджана Али Асадовым.
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