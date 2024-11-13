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В Азербайджане раскрыли подробности отношений с Россией

Алиев: повестка дня отношений России и Азербайджана обширна
Фото: iStock/klenger

Фото: iStock/klenger

Повестка дня отношений между Россией и Азербайджаном обширна и требует регулярных «инспекций» со стороны властей обеих стран. Об этом заявил заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на полях 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29).
«Несмотря на то, что мы в последнее время часто видимся с Владимиром Владимировичем (Путиным), но все равно, повестка дня наших отношений настолько обширна, что есть необходимость регулярно инспектировать все, что сделано», — заявил Алиев.

Он добавил, что также необходимо определять будущие векторы развития.



Ранее сообщалось, что Мишустин приехал в Баку, чтобы выступить на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Там он встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Российский премьер также должен встретиться с коллегой из Азербайджана Али Асадовым.

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#оон
#мишустин
Военный эксперт: «Искандер» способен уничтожить американскую базу в Польше
13 ноября 2024, 18:25

Фото: istockphoto/ suman bhaumik

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», который базируется в Калининградской области, может уничтожить базу противоракетной обороны США в Польше при прямом конфликте со странами НАТО, информирует военный эксперт Алексей Леонков.
13 ноября в польском посёлке Редзиково открылась база противоракетной обороны Aegis Соединённых Штатов Америки. Расстояние между ней и границами Калининградской области составляет 165 километров. Основа работы базы — особые спутники-шпионы, которые должны отслеживать момент пуска ракет.

«Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет, сейчас она завершена, но её строительство приостанавливалось в связи с тем, что в Калининградской области мы разместили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», — подчеркнул военный эксперт.

Американская база будет неэффективной из-за наличия «Искандера» в Калининграде. При этом Алексей Леонков отметил, что установленный там радар способен обнаружить цели на расстоянии свыше одной тысячи километров и благодаря этому сможет «мониторить» подавляющую часть европейской территории РФ.

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#рф
#сша
#калининград
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Главой Долгопрудного избран Роман Истомин
13 ноября 2024, 16:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Совет депутатов городского округа Долгопрудный на внеочередном заседании избрал нового главу муниципалитета, им стал Роман Истомин, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Благодарю депутатов, которые оказали мне доверие и поддержали мою кандидатуру на пост главы городского округа Долгопрудный. Это высокое доверие, которое я обязан оправдать. Понимаю всю ответственность, возложенную на меня. (…) Многое предстоит сделать: сохранить традиции, привнести в жизнь округа новое, полезное, сделать все возможное, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно и безопасно», — сказал Роман Истомин.
Отмечается, что с 4 октября текущего года Роман Истомин временно исполнял обязанности главы городского округа Долгопрудный. А предыдущий глава Владислав Юдин был заключён судом под стражу по делу о мошенничестве.

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#выборы
#голосование
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Турция разорвала отношения с Израилем
Эрдоган заявил, что Турция разорвала отношения с Израилем
13 ноября 2024, 16:12

Фото: istockphoto.com/ru/Ruma Aktar

Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT Haber.
По словам турецкого лидера, на сегодняшний день все отношения Анкары с Тель-Авивом прекращены. Эрдоган отметил, что Турция также не предпринимает никаких шагов для развития сотрудничества в дальнейшем.

Он заключил, что Анкара поддерживает Палестину, а также требует от «тирана Нетаньяху и его банды» ответить за свои поступки перед законом.

В мае этого года стало известно, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#турция
#отношения
#израиль
#сектор газа
#палестина
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Путин подписал указ о дифференциации выплат военным за ранения
13 ноября 2024, 14:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о пересмотре выплат военнослужащим при получении ранения. Теперь размер выплаты будет дифференцироваться в зависимости от степени увечий.
Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно документу, размер единовременной выплаты (до трёх миллионов рублей) будет определяться исходя из степени тяжести полученного ранения, контузии либо травмы. Ранее для всех раненых военнослужащих предусматривалась выплата в три миллиона рублей вне зависимости от степени тяжести ранения.

Указ был издан в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц. Документ вступил в силу в день его подписания, то есть 13 ноября.

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#травмы
#владимир путин
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Мишустин встретился с Гутеррешем в Баку
13 ноября 2024, 13:52

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в рамках29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая проходит в Баку, сообщает РИА Новости.
В кабмине уточнили, что Мишустин высказал Гутерришу озабоченность в связи с незаконными визовыми ограничениями со стороны США, которые мешают участию РФ в работе ГА ООН.

Ранее сообщалось, что Мишустин приехал в Баку, чтобы выступить на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Российский премьер также должен встретиться с коллегой из Азербайджана Али Асадовым и с президентом республики Ильхамом Алиевым.

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#рф
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Первый замглавы администрации президента Кириенко посетил освобождённый Угледар
13 ноября 2024, 13:04

Сергей Кириенко (Фото: kremlin.ru)

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил город Угледар в Донецкой Народной Республике, который в начале октября был освобождён российскими войсками.
Об этом в своём телеграм-канале написал глава ДНР Денис Пушилин, который сопровождал представителя Кремля во время поездки. Он рассказал, что горожане очень тепло встречали и приветствовали их.

«Мы ждали Россию! Мы русские!», — эмоционально восклицали жители Угледара, увидев Пушилина и Кириенко на улицах.

По словам главы ДНР, люди два года жили в подвалах, ни одного целого здания в городе не осталось. Угледарцы благодарили за освобождение и просили передать от них привет президенту Владимиру Путину, добавил Пушилин. Он также рассказал, что жители Угледара хотят получить российское гражданство. Их эвакуируют и окажут помощь с оформлением документов, заверил руководитель российского региона.

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#денис пушилин
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В Финляндии назвали главную ошибку в отношениях с Россией
Профессор Малинен: настраивать Финляндию против РФ членством в НАТО было ошибкой
13 ноября 2024, 13:01

Фото: istockphoto.com/ru/Oleksii Liskonih

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен написал в социальной сети X, что настраивать Финляндию против России вступлением в НАТО было ошибкой.
Согласно мнению профессора, решение военизировать Финляндию против РФ вступлением в альянс и подписанием военного соглашения с Соединенными Штатами стало «самым ужасным» с момента раздела Германии в 1945 году.

Малинен призвал вывести американский военный контингент с территории Финляндии.

Напомним, Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Глава российского государства Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в блок стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими государствами собственных интересов.

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#финляндия
#рф
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В Кремле высказались о покинувших страну россиянах
Песков заявил, что покинувшие страну граждане окончательно оторваны от России
13 ноября 2024, 12:47

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Покинувшие страну граждане чудовищно и окончательно оторваны от России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам официального представителя Кремля, релоканты «не имеют никакого отношения к России, и Россия не имеет никакого отношения к ним». Песков добавил, что мнение релокантов, которые устраивают демонстрации за границей, не вызывает в Москве интереса.

Таким образом пресс-секретарь главы российского государства прокомментировал планы Юлии Навальной, Ильи Яшина* и Владимира Кара-Мурзы* провести демонстрацию в Берлине с призывами к выводу российской армии с территории Украины.

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*Признаны в РФ иностранными агентами
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Песков раскрыл, когда пройдёт прямая линия с Путиным
Песков: Прямая линия с Путиным запланирована на вторую половину декабря
13 ноября 2024, 12:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Прямую линию и ежегодную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным планируют провести во второй половине декабря, информирует пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии», — поделился Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства также сказал, что будут собираться вопросы граждан страны, на которые ответит Кремль.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подробно ответит на вопросы российских, зарубежных, федеральных и региональных представителей СМИ, которые будут присутствовать на мероприятии, подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства сказал, что Владимир Путин открыт для всех контактов и переговоров.

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