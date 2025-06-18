Лукашенко заявил о риске ситуации, когда Белоруссии будет «нечего жрать»

18 июня 2025, 07:28

Лукашенко призвал решить вопрос с падежом скота в Белоруссии

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Президент Беларуси Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству выразил серьезные опасения по поводу ситуации с падежом скота в стране. Об этом пишет РБК.





Он отметил, что если проблема не будет решена, Беларусь может столкнуться с дефицитом продовольствия.





«Если падеж скота, как сейчас или вчера, будет продолжаться, мы можем оказаться в ситуации, когда нам самим будет нечего есть», — заявил Лукашенко.

«Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил — все разрушится и упадет», — добавил он.