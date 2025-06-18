Лукашенко заявил о риске ситуации, когда Белоруссии будет «нечего жрать»
Лукашенко призвал решить вопрос с падежом скота в Белоруссии
Президент Беларуси Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству выразил серьезные опасения по поводу ситуации с падежом скота в стране. Об этом пишет РБК.
Он отметил, что если проблема не будет решена, Беларусь может столкнуться с дефицитом продовольствия.
«Если падеж скота, как сейчас или вчера, будет продолжаться, мы можем оказаться в ситуации, когда нам самим будет нечего есть», — заявил Лукашенко.
Президент подчеркнул необходимость проведения совещания из-за недостаточной эффективности работы аграрного сектора и указал на сохраняющуюся нестабильность в сельском хозяйстве, которая, по его мнению, связана со слабой трудовой дисциплиной.
Лукашенко также привел в пример советскую систему управления, отметив ее результативность.
«Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил — все разрушится и упадет», — добавил он.