Reuters: встреча Келлога с Лукашенко может пройти в ближайшие дни

18 июня 2025, 05:33

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

В ближайшие дни может состояться встреча специального посланника США Кита Келлога с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время визита первого в страну. Об этом сообщает Reuters.







«Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам (России и Украины)», — передает агентство со ссылкой на источники.