Reuters: встреча Келлога с Лукашенко может пройти в ближайшие дни
В ближайшие дни может состояться встреча специального посланника США Кита Келлога с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время визита первого в страну. Об этом сообщает Reuters.
«Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам (России и Украины)», — передает агентство со ссылкой на источники.
Отмечается, что Келлог планирует посетить Белоруссию в ближайшие дни. Там же спецпосланник США и встретится с Лукашенко. Агентство уточняет, что если визит Келлога состоится, то он станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Белоруссию за последнее время.