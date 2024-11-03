Майор ВСУ Мамалуй: Украина находится в шаге от введения трудовой повинности

Украина находится в шаге от введения трудовой повинности, когда граждане будут работать за пайки и талоны. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда, майор ВСУ Александр Мамалуй. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале «Страна».