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Украина находится в шаге от введения трудовой повинности, когда граждане будут работать за пайки и талоны. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда, майор ВСУ Александр Мамалуй. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале «Страна».
По его словам, в скором времени у украинцев не будет зарплат, а будут «лишь пайки и бензин по талонам». Мамалуй утверждает, что вооруженный конфликт Украины с Россией продлиться еще очень долго.
При этом не уточняется, где и когда майор ВСУ сделал данное заявление.
Напомним, госдолг Украины достиг рекордной отметки 155,56 миллиардов долларов. Правительство страны неоднократно признавало, что повышение налогов и акцизов неизбежно.
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При этом не уточняется, где и когда майор ВСУ сделал данное заявление.
Напомним, госдолг Украины достиг рекордной отметки 155,56 миллиардов долларов. Правительство страны неоднократно признавало, что повышение налогов и акцизов неизбежно.
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Екатерина Коршунова