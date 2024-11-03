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Арестованный украинский депутат предрек «избавление» Запада от Зеленского

Дубинский: Запад организует выборы на Украине и избавится от Зеленского
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Запад предложит Владимиру Зеленскому пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, поскольку перестал быть угодным США. Об этом в своем Telegram-канале написал арестованный по делу о госизмене украинский депутат Александр Дубинский.


Дубинский отметил, что если Зеленский согласится, то «европейские и американские друзья из СМИ утопят их» за месяц, сделав ставку на нового кандидата. При этом если он откажется, то, по словам депутата, «все внезапно поменяется внутри».

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая этого года. Зеленский не стал проводить выборы президента на Украине из-за конфликта с РФ. Однако он открыто боится, что его самого сменят в процессе политической игры.

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#украина
В посольстве России заявили, что следят за перемещением войск США в Бенин
Посол Евдокимов: Россия отслеживает сообщения о перемещении войск США в Бенин
03 ноября 2024, 07:14

Фото: iStock/Im Yeongsik

Российское посольство в Котону отслеживает данные о перемещении войск США из Нигера в Бенин. Об этом заявил посол России в Бенине и Того Игорь Евдокимов, пишет РИА Новости.
По словам посла, до настоящего времени Котону не давал комментариев по данному вопросу. Евдокимов подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, признает право Котону на «свободный выбор своих партнеров в сфере обороны и безопасности».

Напомним, Соединенные Штаты столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих государств. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских солдат из страны не позднее 15 сентября.

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#нигер
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Первый политический беженец из США пообещал сделать все для победы России
03 ноября 2024, 06:51

Фото: iStock/Prostock-Studio

Джон Роблес, который называет себя первым политическим беженцем из США, поблагодарил президента России Владимира Путина за вручение российского паспорта и пообещал сделать все для победы РФ. Об этом сообщает ТАСС. Он также заверил, что будет верен стране.
«Я буду верен России и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь нашей победе над империей лжи. Победа будет за нами», — объявил Роблес.
Указ, по которому беженец из США получил российское гражданство, был опубликован 21 октября. Вскоре московские сотрудники МВД вручили ему паспорт, а он поклялся соблюдать законы и Конституцию России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Ранее сообщалось, что американец Дэниэл Мартиндейл, два года помогавший войска ВС РФ в украинском тылу, заявил о своей мечте стать гражданином России. В интервью на пресс-конференции он выразил желание заняться фермерством и создать семью в России.
«Когда война закончится и наступит мир, я хотел бы вернуться к фермерскому делу и завести семью в России», — отметил он.
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#традиции
#указ
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В Индонезии назвали БРИКС своей новой надеждой
03 ноября 2024, 06:29

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Индонезии назвали вступление в БРИКС новой надеждой для страны на укрепление собственных позиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент международных отношений университета Джаябая. Джакарта, как отмечается, не испытывает никаких ограничений на вступление в объединение.
Эксперты полагают, что вступление в БРИКС является правильным решением, благодаря которому Индонезия сможет сохранить свой курс на «свободную и активную» внешнюю политику.
«Быть свободной и активной — подлинная национальная ценность Индонезии. Это означает, что нет никаких ограничений для Индонезии на вступление в какие-либо международные организации», — пояснили в университете.
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#рф
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Евросоюз готовится к отказу США от военной поддержки Украины
WP: Евросоюз готовится к отказу США от военной поддержки Киева при победе Трампа
03 ноября 2024, 05:42

Фото: iStock/Photoboyko

Евросоюз готовится к отказу Белого дома от военной поддержки Киева при победе Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. Для этого Европа, как отмечается, постаралась продвинуть новые пакеты помощи для Украины до начала выборов.
«Самые близкие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений на случай, если бывший президент Дональд Трамп одержит победу на выборах во вторник <...> Чтобы застраховаться от возможной переориентации Белого дома в вопросе Украины, европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву», — сказано в материале.
По словам одного из собеседников газеты, Европа должна взять собственную безопасность в свои руки, так как Байден — вероятно, «последний трансатлантический президент в традиционном смысле этого слова».

При этом европейские чиновники признают, что отказ США от поддержки Европы в области обороны станет для региона «сокрушительным ударом».

Ранее сообщалось, что США готовятся к зарубежному вмешательству для дестабилизации страны в переходный период после президентских выборов, но перед инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Среди угроз для страны называют Россию, Китай, Иран и КНДР.

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Стало известно, как Германия подрывает единство Евросоюза
Haber Global: введение Германией пограничного контроля подорвало единство ЕС
03 ноября 2024, 04:35

Фото: iStock/photosvit

Решение Германии о введении пограничного контроля с несколькими странами подорвало дух и единство Евросоюза, который теперь вряд ли сможет долго просуществовать. Об этом заявили журналисты в эфире турецкого канала Haber Global. По их словам, призывы к протекционистским мерам звучат и из других стран ЕС.
«Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», — заявили они.
Ведущий обратил внимание, что Германия не единственная в своем методе ведения внешнеторговой политики, так как после выхода Великобритании из Евросоюза, многие другие страны объединения призывали к похожим решениям.
«Возможно, мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом Европейского союза», — подытожил ведущий.
Расширенный пограничный контроль в Германии ввели в сентябре 2024 года на границе с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом, а с Польшей, Чехией и Швейцарией он действует уже больше года, в то время как с Австрией и вовсе с 2015.

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#евросоюз
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В Германии заявили о тайных переговорах России и Украины
Die Zeit: Москва и Киев ведут непубличные переговоры об уступках с обеих сторон
03 ноября 2024, 03:24

Фото: iStock/FabrikaCr

Россия и Украина якобы тайно ведут непубличные переговоры, чтобы определить возможные уступки с обеих сторон. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit, отмечая, что в обсуждениях участвуют страны G7 и Китай.
По информации издания, переговоры ведут политические советники, вся информация конфиденциальна. В материале говорится, что стороны обсуждают отказ от ударов по энергообъектам, обмен военнопленными, возвращение детей, новую зерновую сделку и судьбу Крыма.

Die Zeit заявляет, что переговорные встречи проходили уже не раз — в Дании, Украине, Швейцарии и Саудовской Аравии.

Отмечается, что вопрос о том, будут ли официальные мирные переговоры между Москвой и Киевом, уже решен, сейчас стороны определяются когда и где их проводить.

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#украина
#мир
#сво
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США не смогут удержать Израиль от ответа на новую атаку Ирана
Axios: США предупредили Тегеран о неизбежном ответе Израиля на новую атаку Ирана
03 ноября 2024, 03:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США предупредили Иран, что не смогут удержать Израиль от ответа на новую атаку со стороны Тегерана. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источники. Белый дом также подчеркнул, что израильский ответный удар может уже не носить «точечный» характер.
«Администрация Байдена недавно предостерегла Иран от новой атаки на Израиль и подчеркнула, что не сможет сдержать израильтян», — говорится в материале.
По словам источника из руководства США, сообщение Тегерану передали напрямую, подчеркнув, что Вашингтон не сможет остановить Израиль от ответного удара. Бывший израильский чиновник в беседе с порталом опроверг слова первого собеседника, заявив, что сообщение для Ирана передали через Швейцарию.

Ранее сообщалось, что высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о нанесении ответного удара по Израилю после атаки его армии на республику 26 октября. Отмечалось, что военный ответ Ирана на израильскую атаку станет намного мощнее всех предыдущих и будет нанесен совместно с силами Оси сопротивления.

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Раскрыто, чего боятся США в период между выборами и инаугурацией
WP: США готовятся к дестабилизации страны из-за рубежа в период после выборов
03 ноября 2024, 02:53

Фото: iStock/Vacclav

США готовятся к зарубежному вмешательству для дестабилизации страны в переходный период после президентских выборов, но перед инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Среди угроз называют также Россию.
По информации газеты, Белый дом и Пентагон работают в режиме повышенной готовности, отслеживая иностранное вмешательство, при помощи которого другие страны попытаются дестабилизировать обстановку в Штатах. Источником такой угрозы называют в том числе Иран, КНДР, Россию и Китай.
«В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», — говорится в материале.
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Лавров подвел итоги саммита БРИКС в Казани
Лавров: декларацию саммита БРИКС в Казани согласовали с балансом всех интересов
03 ноября 2024, 01:55

Глава МИД России Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)

Итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани удалось согласовать с балансом всех интересов, никто из участников не оказывал на другого давления. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS. По его словам, взаимоприемлемые формулировки в документе были найдены по всем вопросам.
«Принятую Декларацию удалось согласовать на основе баланса интересов. Никто, как это бывает на западных форумах, не пытался ни на кого давить. Искали обоюдно взаимоприемлемые формулировки. Они были найдены по всем вопросам», — пояснил он.
Глава МИД РФ отметил, что главным призывом итоговой декларации стала необходимость заметно увеличить участие стран Глобального Юга и Глобального Востока в управлении мировыми процессами.
«Это необходимость существенного повышения доли стран Глобального Юга и Глобального Востока в механизмах глобального управления, включая Совет Безопасности ООН, МВФ, Всемирный банк и ВТО», — подчеркнул Лавров.
Ранее российский министр отмечал, что Запад следует выводить на чистую воду с его отношением к Украине, которой он позволяет грубо нарушать Устав ООН. Западные страны, заявил он, всегда вспоминают из Устава лишь принцип территориальной целостности, предпочитая игнорировать все остальные положения.

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