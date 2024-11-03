Арестованный украинский депутат предрек «избавление» Запада от Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Запад предложит Владимиру Зеленскому пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, поскольку перестал быть угодным США. Об этом в своем Telegram-канале написал арестованный по делу о госизмене украинский депутат Александр Дубинский.
Дубинский отметил, что если Зеленский согласится, то «европейские и американские друзья из СМИ утопят их» за месяц, сделав ставку на нового кандидата. При этом если он откажется, то, по словам депутата, «все внезапно поменяется внутри».
Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая этого года. Зеленский не стал проводить выборы президента на Украине из-за конфликта с РФ. Однако он открыто боится, что его самого сменят в процессе политической игры.
Читайте также:
Евросоюз готовится к отказу США от военной поддержки Украины
Стало известно о состоянии Зеленского из-за неудач ВСУ на фронте
Скандал с «Томагавками» и смена Зеленского: кого готовят к президентству на Украине и что будет после выборов в США
Екатерина Коршунова