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Россияна Маковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны России. Об этом она написала в своих соцсетях.
Она подчеркнула, что переходит на другую должность, которую не назвала.
По словам Маковской, те семь лет, что она провела на этой должности, «пролетели как МиГ-31». Она заявила, что будет вспоминать это время с гордостью.
Напомним, что Маковскую назначили пресс-секретарём министра обороны в ноябре 2017 года, она также является государственным советником России второго класса. До работы в Минобороны была журналистом в СМИ.
Также ранее, 22 мая, сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны и руководителем аппарата главы ведомства.
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По словам Маковской, те семь лет, что она провела на этой должности, «пролетели как МиГ-31». Она заявила, что будет вспоминать это время с гордостью.
Напомним, что Маковскую назначили пресс-секретарём министра обороны в ноябре 2017 года, она также является государственным советником России второго класса. До работы в Минобороны была журналистом в СМИ.
Также ранее, 22 мая, сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны и руководителем аппарата главы ведомства.
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Анастасия Чинкова