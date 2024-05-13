«Всё просчитал»: как Путин сменил Шойгу на Белоусова и почему его боится Запад

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин вечером 12 мая предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ. О том, что известно о кандидате, его карьере, личной жизни и почему на Западе обеспокоены его назначением, расскажет редакция «Радио 1».
Белоусов вместо Шойгу: реакция военкоров
Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны станет важным шагом, который позволит «развернуть страну в сторону ВПК». Таким мнением поделился военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем телеграм-канале. Он отметил, что решение о кадровых перестановках не связано с перестраиванием страны на военные рельсы.
«Я уверен, что здесь нет абсолютного решения в перестройке страны на военные рельсы, я думаю, что жить-то будем в том же формате — наша жизнь обычная, но с постоянной мыслью и с постоянными действиями, направленными на приближение Победы в этой войне за свободу России», — заявил военкор.
Он также выразил уверенность в том, Верховный главнокомандующий РФ все просчитал.
«Мы же командующему нашему Верховному верим, думаю, что все просчитано. Да, уверен, что все просчитано», — подытожил Сладков.
Военный корреспондент Юрий Котенок назвал Белоусова «абсолютно гражданским и воцерковленным» человеком. Он рассказал, как видел бывшего первого вице-премьера в храме.
«Его можно было встретить в храме. Очень скромно приезжал, молился, ставил свечи, даже алтарничал», — написал Котенок.
О том, что главной целью назначения Белоусова на пост министра обороны может быть «снижение коррупционных дел», заявил политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале.
«Цель Белоусова, как министра обороны, — максимально снизить коррупционные дела. И снизить роль персональных отношений. Вокруг Минобороны накопилось много и того и другого», — заявил политолог.
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Как в Кремле объяснили смену главы Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин хотел видеть на должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство.
Он пояснил, что по мнению главы государства, на линии фронта одержит победу тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества.
Песков отметил, что Серей Шойгу, прежде занимавший пост министра обороны РФ, будет секретарем Совета безопасности РФ, заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Как Белоусов спас от краха экономику РФ
По информации телеграм-канала Readovka, экономический блок, который прежде курировал Андрей Белоусов, показал себя «выше всяких похвал».
«Путин решился на беспрецедентный шаг — резкие изменения в Минобороны прямо во время СВО. Единственное объяснение для такого шага — вскрывшиеся недавно факты нецелевого расходования средств. В таком случае кандидатура Андрея Белоусова абсолютно понятна. Путину нужен доверенный технократ», — предположили авторы канала.
Что известно об Андрее Белоусове
Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье советского экономиста Рэма Белоусова. В 1981 году с отличием закончил МГУ им М. В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика». В юности Андрей занимался самбо и карате. Согласно данным из открытых источников,
Андрей Белоусов не служил в армии.
Белоусов является кандидатом экономических наук, он заведует лабораторией Анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В 2006 году Белоусов занял должность заместителя министра экономического развития РФ.
В 2007-м президент России назначил Белоусова директором департамента экономики и финансов аппарата правительства РФ. С марта 2020 года был председателем совета директоров ОАО «РЖД». Также в 2020 году исполнял обязанности председателя правительства России в связи с уходом Михаила Мишустина на больничный из-за пандемии коронавируса.
Почему Запад боится Белоусова
Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны может означать то, что Россия намерена изменить подход к проведению спецоперации на территории Украины кардинальным образом. Об этом пишет издание The Financial Times.
«Белоусов не будет претендовать на то, чтобы возглавить армию как генерал со всеми этими медалями. Он трудоголик. Он технократ. Он очень честный, и Путин его очень хорошо знает», — говорится в статье.
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