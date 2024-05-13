«Всё просчитал»: как Путин сменил Шойгу на Белоусова и почему его боится Запад

Президент России Владимир Путин вечером 12 мая предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ. О том, что известно о кандидате, его карьере, личной жизни и почему на Западе обеспокоены его назначением, расскажет редакция «Радио 1».