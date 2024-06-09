Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания в видеообращении к гражданам.
«Сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Вскоре я подпишу указ о проведении новых парламентских выборов: первый тур пройдет 30 июня, а второй — 7 июля», — сказал Макрон.Перед этим глава партии «Национальное объединение», которая лидирует на выборах в Европарламент, Жордан Барделла, призвал к проведению новых парламентских выборов.
Согласно предварительным данным, правая оппозиционная партия «Национальное объединение» набирает 32% голосов, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на оценку компании Elabe.
Партия Макрона «Возрождение» отстает, набрав 15,4% голосов и занимая второе место. На третьем месте находится список депутатов от «Социалистической партии» и партии «Общественное место» с результатом в 13,9%.
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