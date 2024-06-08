Макрон перечислил «кирпичи» для длительного мира на Украине

Фото: сайт Кремля
Саммит по урегулированию украинского конфликта, который состоится в Швейцарии, станет стратегической дискуссией и поможет заложить основу для решения ситуации. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским.
Макрон назвал «кирпичами» длительного мира» на Украине ядерный вопрос, обеспечение безопасности гражданской инфраструктуры и продовольствия. Государства, которые посетят конференцию, смогут достичь договорённостей по всем этим пунктам.
Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что по завершении конференции участники не смогут подписать мирное соглашение, поскольку для этого должна присутствовать Россия.
Саммит по Украине состоится 15 и 16 июня в швейцарском городке Бюргеншток. На данный момент более 100 государств подтвердили своё участие. Россия на конференцию приглашена не была.
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Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что по завершении конференции участники не смогут подписать мирное соглашение, поскольку для этого должна присутствовать Россия.
Саммит по Украине состоится 15 и 16 июня в швейцарском городке Бюргеншток. На данный момент более 100 государств подтвердили своё участие. Россия на конференцию приглашена не была.
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Анастасия Чинкова