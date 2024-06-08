Макрон назвал обвинения против арестованного в Москве француза пропагандой

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву «как можно быстрее» освободить француза Лорана Винатье, который обвиняется в сборе сведений о военной деятельности РФ. Об этом Макрон сообщил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.