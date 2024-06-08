Макрон назвал обвинения против арестованного в Москве француза пропагандой

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву «как можно быстрее» освободить француза Лорана Винатье, который обвиняется в сборе сведений о военной деятельности РФ. Об этом Макрон сообщил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Отмечается, что французский лидер счел обвинения в отношении Винатье «элементами пропаганды». Ранее выяснилось, что Лоран Винатье работал консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Напомним, гражданина Франции, который подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России, задержали в Москве. В течение двух лет Лоран Винатье целенаправленно осуществлял сбор информации в области военной и военно-технической деятельности России.
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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Напомним, гражданина Франции, который подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России, задержали в Москве. В течение двух лет Лоран Винатье целенаправленно осуществлял сбор информации в области военной и военно-технической деятельности России.
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Екатерина Коршунова