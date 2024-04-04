Макрон заявил, что имеет «полезную информацию» о теракте в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обладает «полезной информацией» об организации теракта в «Крокус Сити Холле».
Он отметил, что настоял на переговорах России и Франции. В первую очередь, для того, чтобы выразить солидарность. А также для того, чтобы предоставить имеющиеся данные об организации теракта.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу по настоятельной просьбе французских властей провёл телефонный разговор с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Во время этой беседы французский политик подчеркнул, что не имеет данных, доказывающих связь террористов из «Крокуса» с Украиной. При этом российский министр, наоборот, указал на наличие сведений об украинском следе в организации теракта.
Напомним, что Макрон решительно осудил теракт в подмосковном концертном зале.
В Кремле отметили, что контакты между Макроном и президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время не планируются.
Читайте также:
Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в «Крокусе» обернулся против Украины
Франция ввела наивысший уровень террористической угрозы
В МИД назвали заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимыми
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу по настоятельной просьбе французских властей провёл телефонный разговор с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Во время этой беседы французский политик подчеркнул, что не имеет данных, доказывающих связь террористов из «Крокуса» с Украиной. При этом российский министр, наоборот, указал на наличие сведений об украинском следе в организации теракта.
В Кремле отметили, что контакты между Макроном и президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время не планируются.
Читайте также:
Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в «Крокусе» обернулся против Украины
Франция ввела наивысший уровень террористической угрозы
В МИД назвали заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимыми
Анастасия Чинкова