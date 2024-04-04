В МИД назвали заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимыми

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Замглавы МИД России Александр Грушко назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских войск на Украину недопустимыми. Об этом информирует РИА Новости.
Грушко отметил, что позиция французского лидера была в срочном порядке дезавуирована в штаб-квартире НАТО, в Евросоюзе, в США и в большинстве других государств альянса.
Ранее во Франции заявили, что Париж не готов к диалогу с Москвой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Тем не менее, эти высказывания свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит «на земле» стратегическое поражение. Подобные «вбросы», какие бы внешне- или внутриполитические цели они ни преследовали, недопустимы для ответственных политиков, особенно в условиях и без того накаленной военно-политической обстановки в Европе», — резюмировал дипломат.
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Алина Юрчак