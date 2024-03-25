Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в «Крокусе» обернулся против Украины

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту Украины в вопросе поиска причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС.
Перспективу того, что Украину будут заочно обвинять в какой-либо причастности к теракту французский лидер назвал «контрпродуктивной».
Ранее Макрон подверг решительному осуждению теракт в Красногорске, об этом сообщало агентство France Press.
МИД Франции выразил солидарность с Россией в вопросе теракта и высказал соболезнования. Европейский союз (ЕС) выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом. Возобновление сотрудничества допустил сотрудник внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
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Ранее Макрон подверг решительному осуждению теракт в Красногорске, об этом сообщало агентство France Press.
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Мария Федоровцева