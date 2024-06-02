Мальдивы запретят въезжать в страну по паспортам Израиля

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Правительство Мальдив приняло решение запретить въезжать в страну по паспортам Израиля. Об этом сообщает издание Sun, ссылаясь на министра внутренних дел островного государства Али Ихусана.
Отмечается, что кабмин внесён поправки в законодательство.
Такое решение было принято властями Мальдив в связи с недовольством по поводу атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа.
Ихусан подчеркнул, что для ускорения принятия решения был создан специальный комитет, в который вошли глава МВД, генпрокурор и министры экономики, туризма и иностранных дел.
Кроме того, кабмин в ближайшее время назначит специального посланника президента, который исследует нужды Палестины, чтобы затем Мальдивы оказали поддержку стране. Уже известно, что островное государство соберёт средства для помощи палестинским беженцам через Ближневосточное агентство ООН. Также Мальдивы намерены провести переговоры с мусульманскими странами для ускорения решения конфликта.
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Такое решение было принято властями Мальдив в связи с недовольством по поводу атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа.
Ихусан подчеркнул, что для ускорения принятия решения был создан специальный комитет, в который вошли глава МВД, генпрокурор и министры экономики, туризма и иностранных дел.
Кроме того, кабмин в ближайшее время назначит специального посланника президента, который исследует нужды Палестины, чтобы затем Мальдивы оказали поддержку стране. Уже известно, что островное государство соберёт средства для помощи палестинским беженцам через Ближневосточное агентство ООН. Также Мальдивы намерены провести переговоры с мусульманскими странами для ускорения решения конфликта.
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Анастасия Чинкова