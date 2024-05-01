Колумбия заявила о разрыве отношений с Израилем

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Колумбия намеревается разорвать отношения с Израилем в четверг, 2 мая. Об этом проинформировал президент страны Густаво Петро в ходе первомайской манифестации в Боготе, передает РИА Новости.
Такое решение связано с геноцидом палестинцев в Газе, который, по словам Петро, осуществляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
До этого председатель Международного суда ООН Наваф Салам сообщил, что запрос Никарагуа об указании обеспечительных мер против Германии из-за военной помощи Израилю был отклонен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент», — заявил глава государства.
До этого председатель Международного суда ООН Наваф Салам сообщил, что запрос Никарагуа об указании обеспечительных мер против Германии из-за военной помощи Израилю был отклонен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак