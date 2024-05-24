В ООН постановили, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе

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Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе.
Израиль должен сохранить открытым контрольно-пропускной пункт «Рафах» для помощи населению Палестины. Решение озвучил председатель суда Наваф Салам.
По конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить военное преступление в Рафахе, заявили там. Все это негативно сказывается на мирном населении.
Параллельно Израилю нужно сохранить открытым КПП и принять меры, чтобы обеспечить доступ в сектор Газа следователей и миссий по установлению фактов.
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По конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить военное преступление в Рафахе, заявили там. Все это негативно сказывается на мирном населении.
Параллельно Израилю нужно сохранить открытым КПП и принять меры, чтобы обеспечить доступ в сектор Газа следователей и миссий по установлению фактов.
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Алёна Самарева