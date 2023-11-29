«Мало кто верит»: Встреча глав МИД НАТО обернулась неприятностями для Киева

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На встрече глав министерств иностранных дел НАТО поменялся тон обсуждения украинского вопроса, об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
«Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации, поэтому никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной», - прокомментировали ситуацию в издании.
По мнения автора статьи, вступление Украины в состав альянса будет отложено, в лучшем случае, до президентских выборов в Соединённых Штатах.
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