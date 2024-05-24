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Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений

Мантуров: идет формирование новой госпрограммы вооружений на десятилетний период
24 мая 2024, 15:34
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в РФ разрабатывают новую госпрограмму вооружений на десятилетний период. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, работа идет во взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией. Мантуров подчеркнул, что в настоящее время формируются основные параметры и облик программы.

Он также добавил, что к 2025 году завершится действующая госпрограмма вооружений.



Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ.

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#работа
#вооружение
#ракета
#вс рф
#минобороны
#вооружения
Премьер-министр Чечни стал помощником Мишустина
24 мая 2024, 16:25

Фото: правительство Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Муслима Хучиева своим помощником. Хучиев, занимавший пост председателя правительства Чеченской Республики с 2018 года, ушел в отставку 21 мая.
Кадыров опубликовал новость о назначении Хучиева в своем телеграм-канале, назвав его «дорогим братом».

Он выразил уверенность, что Хучиев оправдает высокое доверие и будет полезен России, отметив, что его опыт и талант, проявленные в Чечне, теперь востребованы на федеральном уровне.

«Мы горды, что достойные сыны чеченского народа служат в различных сферах государственного управления», — добавил Кадыров.
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#кадыров
#рф
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В Венгрии решили провести переоценку роли в НАТО из-за Украины
Орбан: Венгрия пересмотрит роль в рамках НАТО из-за конфликта на Украине
24 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия пересмотрит роль в НАТО, потому что не хочет участвовать в потенциальной военной миссии альянса на Украине, сообщает Kossuth.
С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, страна выступает против миссий НАТО на Украине.

Венгрия проводит большую работу в контексте дальнейшей линии поведения относительно участия в НАТО, при этом минуя конфликт на Украине.

Также он добавил, что в Брюсселе «рабочие группы обсуждают то, как альянс мог бы участвовать в конфликте на Украине». Там знают о позиции Будапешта и придумали новый термин для государства — «неучастник».

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#венгрия
#нато
#украина
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Раскрыт уровень доверия россиян к Путину
ФОМ: 82% россиян хорошо оценивают работу Путина, 80% доверяют ему
24 мая 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

82% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Отмечается, что более половины (54%) респондентов скорее хорошо оценивает работу российского правительства, при это 25% опрошенных – скорее плохо. По данным опроса, 57% граждан РФ считают, что председатель правительства Михаил Мишустин работает скорее хорошо, однако 10% участников опроса недовольны работой Мишустина.

Уточняется, что в еженедельном опросе «ФОМнибус» приняли участие 1,5 тысячи респондентов, возраст которых составлял старше 18 лет. Опрос проводился с помощью интервью по месту жительства россиянина.

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В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР

Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют важную роль в мировой политике
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#михаил мишустин
#интервью
#путин
#рф
#президент
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В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР
Песков: Путин имеет действующее приглашение посетить КНДР с официальным визитом
24 мая 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин имеет действующее приглашение посетить КНДР с официальным визитом, передает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что в настоящее время визит готовится. Песков уточнил, что даты этой поездки будут своевременно анонсированы.

Напомним, 12 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года.

Ранее ​бывший президент США ​Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава российского государства Владимир Путин находятся на первых ролях в мировой политике.

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#поездки
#лидер
#кндр
#путин
#песков
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Эрдоган призвал к срочным переменам в международной системе безопасности
Эрдоган: ситуация на Украине и в Газе показала бессилие глобального порядка
24 мая 2024, 15:38

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости срочных изменений в международной системе безопасности на фоне конфликтов в Украине и Газе, передает РИА Новости.
По его мнению, текущая система безопасности потеряла баланс, усилились неопределенность и хаос. Эрдоган подчеркнул, что мир еще не оправился от пандемии, как начались российско-украинский конфликт и кризис в Газе, которые показали бессилие глобального порядка и несправедливость существующих структур.

Он отметил, что в мире отсутствует институциональный механизм для защиты угнетенных, и призвал к срочным реформам в этой системе.

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#сша
#заседание
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Российского посла в Армении вызвали в Москву
Российского посла в Армении Копыркина вызвали в Москву для консультаций
24 мая 2024, 14:48

Фото: istockphoto/alexis84

Российский посол в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций, сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
Причина вызова не уточняется, пишет РИА Новости.

Ранее, 22 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны ОДКБ поддерживали Азербайджан во время конфликта с армянскими силами в 2020 году, не уточнив, о каких странах идет речь.

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В Белоруссию прилетел самолёт Виктора Януковича
24 мая 2024, 14:15

Фото: iStock/Sitikka

В Белоруссии приземлился самолёт бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Согласно сообщению, самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617) приземлился в аэропорту Гомеля днем 24 мая. При этом уточняется, что в последний раз Янукович посещал Белоруссию в 2022 году во время мирных переговоров между Россией и Украиной.

В настоящее время в Минске с рабочим двухдневным визитом находится президент России Владимир Путин и новый министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Путин прибыл в Минск вечером, 23 мая. В этот же день состоялись переговоры с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Визит проходит по приглашению принимающей стороны.

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#рф
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Нарышкин рассказал, как Запад пытается посеять нестабильность в мире
Нарышкин: Запад использует межнациональные проблемы, чтобы сеять нестабильность
24 мая 2024, 13:58

Фото: сайт Кремля

Запад во главе с США пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях для создания нестабильности в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Западный блок стремится сохранить доминирование в стремительно меняющемся мире, сдерживая развитие других центров силы. Они используют болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, чтобы спровоцировать конфликты», — сказал Нарышкин на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Бишкеке, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР.
Он отметил, что это особенно заметно на Украине, где развиваются русофобия и агрессивный национализм, что привело к деградации экономики и обнищанию населения.

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#развитие
#новости
#запад
#рф
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В ФРГ заявили о полете российского самолета над Балтикой с выключенным транспондером
ВВС ФРГ заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой без сигнала транспондера
24 мая 2024, 13:29

Фото: iStock/Vital Hil

Военно-воздушные силы (ВВС) ФРГ подняли истребители Eurofighter над Балтийским морем из-за российского Ан-26. Об этом пресс-служба ВВС ФРГ сообщила в социальной сети X.
Отмечается, что действия ФРГ были связаны с обнаружением российского самолета Ан-26 якобы без включенного транспондера — системы, которая предоставляет информацию о его идентификации.

Ранее сообщалось, что ФРГ совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1. В пакет готовящегося к поставке оружия были включены три системы HIMARS.

Напомним, в прошлом месяце немецкие военно-воздушные силы по тревоге подняли в воздух истребители из-за российского военного самолета-разведчика Ил-20 над Балтикой.

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Минобороны показало кадры работы ВС России при взятии Клещеевки

«ВД»: Офицер французского легиона попал в плен ВС РФ в районе Клещеевки
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#фрг
#вс рф
#минобороны
#истребитель
#россия
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