Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений

Фото: сайт Кремля
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в РФ разрабатывают новую госпрограмму вооружений на десятилетний период. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, работа идет во взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией. Мантуров подчеркнул, что в настоящее время формируются основные параметры и облик программы.
Он также добавил, что к 2025 году завершится действующая госпрограмма вооружений.
Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ.
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Он также добавил, что к 2025 году завершится действующая госпрограмма вооружений.
Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ.
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Екатерина Коршунова