Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВС РФ

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.
По данным Соломонова, указ об этом был подписан во вторник, 7 мая. Носителями «Булавы» выступают атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения.
Напомним, в ноябре прошлого года подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Этот пуск стал финальным пунктом государственных испытаний «Императора Александра III».
Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек.
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Напомним, в ноябре прошлого года подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Этот пуск стал финальным пунктом государственных испытаний «Императора Александра III».
Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек.
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Екатерина Коршунова