Военэксперт Матюшин: Вооружения РФ приносит противнику немало проблем

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Военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин заявил, что работа российских вооружений приводит к большим потерям противника в зоне спецоперации на Украине.
«Работа наших «Искандеров» и других видов вооружения приносит немало проблем противнику, в том числе и в потерях среди их высших офицеров. Достаточно вспомнить довольное большое количество наших ударов в Красногоровке, после чего пошли слухи о гибели Сырского», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Матюшин.
Он отметил, что в том числе и для натовских специалистов, которые едут помогать ВСУ, в зоне спецоперации не будет спасения от российских вооружений.
Ранее стало известно, что Армия России ударила с беспилотника по железнодорожному составу ВСУ с боеприпасами в городе Запорожье, который временно находится под контролем Украины.
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Мелисса Тимофеева