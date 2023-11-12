Мантуров в ОАЭ обсудил сотрудничество с сфере автопрома и фармацевтики

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Вице-премьер России – глава Минпромторга Денис Манутров провёл рабочую встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом Аль-Джабером, в ходе которой были рассмотрены пути сотрудничества государств.
Российский министр отметил, что первой темой обсуждения стало автомобилестроение. Планируется развивать сотрудничество в этой области. Один из шагов был сделан уже сегодня – в Абу-Даби стартовала сборка автомобилей российской марки Aurus.
Также на повестке дня стоял вопрос взаимодействия с сфере фармацевтики. По словам Манутрова, ряд российских производителей лекарств уже начал осваивать рынок Эмиратов. В настоящее время происходит подготовка стандартов с учётом системы здравоохранения России и ОАЭ, после чего начнётся полноценное производство лекарств российских компаний на территории Эмиратов.
Кроме того, в ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества в сфере стандартизации и сертификации оборудования для отрасли нефти и газа.
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Также на повестке дня стоял вопрос взаимодействия с сфере фармацевтики. По словам Манутрова, ряд российских производителей лекарств уже начал осваивать рынок Эмиратов. В настоящее время происходит подготовка стандартов с учётом системы здравоохранения России и ОАЭ, после чего начнётся полноценное производство лекарств российских компаний на территории Эмиратов.
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Анастасия Чинкова