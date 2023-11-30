Мария Захарова прокомментировала отказ Болгарии открыть воздушное пространство

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ Болгарии в перелёте над границей этой страны самолёта с ней на борту, который направлялся на саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Македонии Скопье.
«Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку <...> самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолёте лететь нельзя», — отметила она в своём Telegram-канале.По словам Захаровой, всё дело в том, что правила воздушного сообщения регулирует Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. которая предписывает понимать под территорией государства лишь сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды. Воздушное же пространство в термин «территория» не входит.
Ранее сообщалось, что в Северную Македонию прибыл рейс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. При этом самолёт с Лавровым летел до пункта назначения через Грецию, хотя маршрут изначально планировался через небо Болгарии. Отмечается, что София дала разрешение на пролёт российского самолета, однако это разрешение не распространялось на Захарову.
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