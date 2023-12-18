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Маркетплейс Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая

Бакальчук сообщила, что маркетплейс Wildberries вышел на китайский рынок
18 декабря 2023, 04:51
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Основательница и владелица компании Wildberries объявила в интервью РБК, что платформа вышла на китайский рынок.
«Мы сейчас начинаем сотрудничать с производителями и продавцами из Китая, они будут поставлять свою продукцию прямо к нам на площадку для всех стран, где мы присутствуем», — поделилась предприниматель.
Бакальчук подчеркнула, что российский бизнес остается приоритетом, и расширение маркетплейса за границы не скажется на нем. В настоящее время около десяти процентов оборота компании приходится на зарубежные рынки.


Wildberries уже работает в различных странах, включая Белоруссию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Израиль и Азербайджан, но 90 процентов оборота приходится на Россию.

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Сенатор Манчин: США хотят ограничить число беженцев с Украины
18 декабря 2023, 04:15

Фото: iStock/Jon Rehg

Американский сенатор из числа демократов Джо Манчин подтвердил, что власти США в рамках предполагаемой сделки по выделению нового пакета помощи Киеву рассматривают возможность ограничения числа беженцев с Украины и из Афганистана.
«Это так», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Так сенатор прокомментировал слова ведущего о том, что «переговорщики в сенате рассматривают возможность введения более строгих требований к лицам, приезжающим в страну и требующим убежище».

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#беженцы
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Лидер турок-киприотов попросил Путина рассмотреть вопрос прямых отношений с ТРСК
18 декабря 2023, 04:00

Фото: сайт Кремля

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар попросил президента РФ Владимира Путина изучить вопрос о прямых отношениях между Россией и самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК). Татар обратился к главе Российской Федерации в ходе беседы с ТАСС.
Политик также выразил признательность всем россиянам, включая тех, кто проживает на Северном Кипре. Он подчеркнул, что турки-киприоты стремятся к расширению и развитию двусторонних отношений с Россией.

«Я хотел бы попросить российское руководство и российский народ пересмотреть политику по отношению к Кипру, особенно после того, что случилось на Украине, и с тем, что происходит в мире со множеством глобальных перемен», — цитирует агентство слова собеседника.

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Журналист Энджети: США следует оставить Украину
Журналист Энджети: США следует оставить Украину из-за провальной политики
18 декабря 2023, 03:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский журналист Саагар Энджети заявил, что США в связи с провальной политикой Вашингтона следует оставить Украину. Об этом он сказал в эфире программы Breaking Points.
Ведущий подчеркнул, что США потратили впустую миллиарды долларов.

«Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое», — добавил Энджети.

Он также назвал политику Соединённых Штатов в отношении Украины «катастрофическим провалом». Обозреватель считает, что НАТО стала слабее, чем до начала СВО.

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Россиян предупредили о возможном появлении новой графы в платежах за ЖКУ
Экономист Сазанова: россиян могут обязать установить в квартирах газоанализаторы
18 декабря 2023, 03:40

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko

Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ ИЭФ Светлана Сазанова в интервью агентству «Прайм» предупредила о возможной обязанности установки газоанализаторов в жилых помещениях россиян для обнаружения утечек. Она отметила, что это может привести к включению новой опции в счета за коммунальные услуги.
Такой законопроект, сообщила Сазанова, планируют представить в Госдуму. Она выразила мнение, что это поможет снизить количество несчастных случаев при использовании газа в бытовых условиях.

Эксперт отметила, что за последние полтора года 148 человек пострадали в результате взрывов, связанных с бытовым газом. Она указала, что каждый третий инцидент был обусловлен нарушением правил обслуживания оборудования, а каждый пятый произошел из-за ошибок подключения и использования низкокачественных материалов. Остальные случаи были вызваны небрежностью жильцов.

Сазанова отметила, что с установкой газоанализатора, стоимость которого вместе с установкой составляет около 3-3,5 тысяч рублей, предлагается выделять средства из платежей за капитальный ремонт.

Эксперт считает, что такой подход снизит финансовое бремя на семьи, но признает, что оборудование всего многоквартирного жилья в России датчиками будет времязатратным. Она предложила сделать установку приборов за счет жильцов с последующим возмещением через перерасчет платежей за капремонт.

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#счёт
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На Западе предупредили, что Украина пытается влезть в новую войну
Политик Кульпа: Киев потеряет поддержку из-за попытки влезть в политику Запада
18 декабря 2023, 02:47

Фото: iStock/Liukov

Политик из Польши Петр Кульпа заявил, что попытки Киева вмешаться во внутренние дела западных государств приведут к снижению поддержки Украины.
«Мы, как Польша, так и Украина, находимся в ситуации, в которой мы должны ожидать от американских президентов, все равно, кто бы ни был, что мы их друзья, независимо от того, демократы они или республиканцы. И мы не должны влезать в эту войну, потому что их конфликт для них намного важнее, чем любые отношения с Украиной, Польшей или любой другой страной», — сказал Кульпа в ходе интервью журналисту Евгению Плинскому.

По его словам, украинская сторона хочет внедриться в войну между оппозиционной коалицией и правящей партией PiS. Такие действия официального Киева могут закончиться тем, что уровень поддержки со стороны Польши кардинально снизится, заключил Петр Кульпа.

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При ударе по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек
Минздрав Газы сообщил о гибели не менее 90 человек при ударе по лагерю Джабалия
18 декабря 2023, 02:41

Фото: istockphoto/e-crow

В Министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что не менее 90 человек погибли в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев на севере Газы. Информация об этом поступила от телеканала Al-Arabiya.
Ведомство уточнило, что бомбардировка лагеря Джабалия, проведенная израильскими военными, привела к гибели 90 человек.

Ранее, 15 декабря, израильские солдаты в ходе столкновения в секторе Газа случайно открыли огонь, убив троих заложников, которых по ошибке приняли за угрозу.

ЦАХАЛ начал незамедлительное расследование этого инцидента. Глава Генштаба Армии обороны Израиля, Герци Халеви, взял на себя ответственность за этот трагический случай.

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#солдаты
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Трамп обвинил США в ситуации на Ближнем Востоке
Трамп: Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США
18 декабря 2023, 01:40

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине Вашингтона, и теперь может обернуться катастрофой.
«США позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и в наших силах остановить все это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что такое утверждение относится и к украинскому конфликту, при этом «возможно, даже и в большей степени».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
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В МВФ оценили возможности Украины «продержаться» без помощи Запада
Глава МВФ Георгиева: Украина продержится пару месяцев без денежной помощи Запада
18 декабря 2023, 01:28

Фото: iStock/Photoboyko

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила предположение о том, как долго Украина сможет существовать без финансовой поддержки западных стран. В интервью Financial Times она утверждает, что без такой помощи Украина сможет продержаться лишь несколько месяцев.
По ее мнению, в таком сценарии экономическое развитие страны может быть серьезно под угрозой. Отсрочка в предоставлении этой поддержки заставит Киев прибегнуть к печати денег, как это было в 2022 году.

Георгиева подчеркнула важность избежать задержек в финансовой поддержке, так как это могло бы создать дополнительное давление на Украину, вынуждая ее адаптироваться в момент, когда экономика страны вернулась к более благоприятным перспективам.

Ранее сообщалось, что МВФ планирует пересмотреть программу расширенного финансирования Украины с возможным предоставлением следующей транша помощи в размере около 900 миллионов долларов.

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Spotify официально прекратил работу в России
Spotify официально ликвидировал компанию в РФ спустя 9 лет после создания юрлица
18 декабря 2023, 01:11

Фото: iStock

Единственная организация, являвшаяся юридическим лицом музыкального стримингового сервиса Spotify в России, завершила свою работу после девяти лет с момента основания, передает ТАСС.
Данные из Единого госреестра юридических лиц свидетельствуют о ликвидации компании с 14 декабря. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Спотифай» было зарегистрировано в России с 13 января 2014 года.

Заявление о ликвидации сервиса было подано 6 февраля 2023 года. Сам шведский музыкальный сервис прекратил свою работу в России 11 апреля 2022 года.

Ранее было объявлено о намерении Spotify уволить 17% своего персонала из-за повышения затрат и «сильного замедления экономического роста». Глава компании Даниель Эк выразил признательность коллегам за преданность делу и отметил сложность принятого решения, назвав масштаб урезания персонала впечатляющим для многих.

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