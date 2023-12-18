Маркетплейс Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая

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Основательница и владелица компании Wildberries объявила в интервью РБК, что платформа вышла на китайский рынок.
«Мы сейчас начинаем сотрудничать с производителями и продавцами из Китая, они будут поставлять свою продукцию прямо к нам на площадку для всех стран, где мы присутствуем», — поделилась предприниматель.Бакальчук подчеркнула, что российский бизнес остается приоритетом, и расширение маркетплейса за границы не скажется на нем. В настоящее время около десяти процентов оборота компании приходится на зарубежные рынки.
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