Wildberries рассказал о первых осужденных за хищение 385 млн рублей

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9 из 50 преступников, которые украли более 385 миллионов рублей у компании Wildberries, были осуждены на разные сроки, включая тюремное заключение на 5 лет. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя торговой площадки.
«В мае 2021 года группа из полусотни человек совершила массированную атаку на Wildberries. В результате со счетов компании было похищено более 385 миллионов рублей. Девяти преступникам по этому делу уже был вынесен приговор», — рассказал представитель маркетплейса журналистам издания.Собеседник агентства рассказал, что суды проходят в городах, где были совершены преступления. Так, четверо человек судили в Москве, трое — в Казани и двоих — в Чувашии. Кроме того, он рассказал, что организаторы преступления ранее уже были судимы, а ряд участников являются супругами или родственниками, которые объединились, чтобы совершать преступления.
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