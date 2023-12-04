Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова
В Wildberries рассказали о хищении у компании 385 миллионов рублей в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова представителя маркетплейса.
Преступники использовали «дыру» в системе оплаты, открывая магазины и продавая товары без оплаты. Мошенники оформляли покупку своего товара, но не производили оплату. Wildberries фиксировала факт покупки и переводила деньги «продавцам», после чего злоумышленники обналичивали их.
В общей сложности в преступных схемах участвовали около 50 человек. Девять из них осуждены, ещё пятерым предъявлены
обвинения.
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Артем Путинцев