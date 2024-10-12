«За Молдову без ЕС!»: марш Голодных прошел в Кишиневе против президента Майи Санду

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В Кишиневе прошел протест против президента Молдовы Майи Санду и Европейского Союза. Антиправительственное шествие назвали «Марш голодных» или «Марш обманутых пенсионеров», сообщает канал Sputnik Молдова.
Люди вышли на улицы с плакатами и пустыми кастрюлями. Они скандировали лозунги: «Долой Майю Санду!» и «За Молдову без ЕС!». Шествие стартовало из Конституционного суда в сторону здания правительства, но полиция не подпустила протестующих к президентуре. В итоге участники акции с пустыми кастрюлями направились к офису правящих партий PAS.
Организатором выступил оппозиционный блок «Победа — Виктория». Юрий Витнянский, представитель блока, отметил, что с приходом холодов люди вновь начинают экономить на еде из-за высоких цен на коммунальные услуги.
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Организатором выступил оппозиционный блок «Победа — Виктория». Юрий Витнянский, представитель блока, отметил, что с приходом холодов люди вновь начинают экономить на еде из-за высоких цен на коммунальные услуги.
«Проблема становится все более и более актуальной. Поэтому сегодня проводим именно «марш голодных» с пустыми кастрюлями и ложками», — сказал Витрянский.
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Лия Мурадьян