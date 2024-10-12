Марш пустых кастрюль проходит в Кишиневе из-за бедственного положения в Молдавии

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В Кишиневе полиция не пропустила участников «марша кастрюль» к администрации президента Молдавии из-за указания мэра Иона Чебана. Об этом 12 октября сообщил лидер молодежного движения «Победа молодежи» Юрий Витнянский.
Он отметил, что из-за распоряжения мэра их не допустили к зданию президентуры. По словам Витнянского, в центре города проходило еще одно мероприятие, но там не было ни одного человека.
В результате колонна направилась в офис правящей партии «Действие и солидарность». Неофициальным лидером партии является президент Майя Санду.
Участники народного марша в Молдавии бьют по кастрюлям, протестуя против бедственного положения в стране и пустых обещаний правительства. Колонна стартовала из Конституционного суда.
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«Мы понимаем, что мэр делает это для того, чтобы митингующие не могли подойти к зданию, где сидит президент, и высказать свое мнение», — цитирует Витянского РИА Новости.
В результате колонна направилась в офис правящей партии «Действие и солидарность». Неофициальным лидером партии является президент Майя Санду.
Участники народного марша в Молдавии бьют по кастрюлям, протестуя против бедственного положения в стране и пустых обещаний правительства. Колонна стартовала из Конституционного суда.
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Лия Мурадьян