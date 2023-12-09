Машков назвал время и место собрания команды Путина по поводу его выдвижения

Фото: Фотохост Конгресса молодых учёных/Максим Блинов
Народный артист РФ, с недавнего времени председатель Союза театральных деятелей России назвал дату и место проведения встречи членов группы поддержки Владимира Путина по поводу его выдвижения на пост президента страны. Собрание пройдет в следующую субботу, 16 декабря, в киноконцертном
Кроме Машкова и Турчака, Путина будут поддерживать и лоббировать президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» Михаил Ковалёв, главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также поп-певица Полина Гагарина. Конечно, стал доверенным лицом Путина также тот, кто первым узнал о его планах баллотироваться на новый срок — спикер парламента ДНР, Герой Донбасса, командир легендарного батальона «Спарта» Артём Жога.
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