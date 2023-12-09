Назван состав команды Путина на предстоящих президентских выборах

Фото: сайт Кремля
Команда поддержки Владимира Путина была окончательно сформирована на заседании Общероссийского национального фронта. Члены инициативной группы заявили о своей готовности активно и решительно продвигать своего кандидата на предстоящих выборах в марте 2024 года.
Не остался в стороне и тот, кто первым узнал о намерении Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок — председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР, командир легендарного батальона «Спарта» Артём Жога. В публикации издания подчёркивается, что это только часть команды Путина.
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Александр Бойцов