Маск раскритиковал помощь США Украине

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Американский предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал помощь Киеву со стороны США. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Еще 65 млрд Украине? Какова стратегия выхода?», — написал Маск, комментируя скриншот с базовыми параметрами одной из версий законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнованиях для Украины, включая $65,5 млрд.
При этом миллиардер отметил, что поддерживает Киев, однако «это вечная война безо всякого прогресса».
«Молодежь страны просто приносится в жертву без каких-либо территориальных приобретений», — выразил своё мнение Илон Маск.
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