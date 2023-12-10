Маск раскритиковал Зеленского и потребовал объяснений об аресте гражданина США

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Американский бизнесмен Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лире. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден одобряет то, что Лира с июля этого года находится в тюрьме на территории Украины за критику Зеленского. Отмечалось, что американец подвергается постоянным пыткам.
Комментируя это заявление Маск пришёл в недоумение от таких действий Украины, поскольку США оказывают постоянную военную и финансовую помощь стране.
Маск предположил, что арест Лире может быть связан не только с критикой Зеленского, но и с рядом других причин. Однако, если всё-таки такие меры приняты из-за слов американца, то у США большие проблемы, подчеркнул предприниматель.
Илон Маск призвал украинского президента поведать всем американцам об истинных причинах ареста гражданина США.
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Комментируя это заявление Маск пришёл в недоумение от таких действий Украины, поскольку США оказывают постоянную военную и финансовую помощь стране.
«После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они ещё и посадили в тюрьму американца?», – написал бизнесмен.
Маск предположил, что арест Лире может быть связан не только с критикой Зеленского, но и с рядом других причин. Однако, если всё-таки такие меры приняты из-за слов американца, то у США большие проблемы, подчеркнул предприниматель.
Илон Маск призвал украинского президента поведать всем американцам об истинных причинах ареста гражданина США.
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Анастасия Чинкова