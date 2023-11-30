Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США

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Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск заявил, что не планирует голосовать на предстоящих выборах за действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
Выборы главы государства запланированы на ноябрь 2024 года, пишет The New York Times (NYT).
При этом американский бизнесмен не стал подтверждать или отрицать, планирует ли он голосовать за Дональда Трампа.
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«Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена», — сказал Макс в ходе пресс-конференции, организованной NYT.
«Я имею в виду, что это определенно сложный выбор», — цитирует газета слова Маска.
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Диана Аванесян