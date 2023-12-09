Хантер Байден описал Илона Маска фразой «плевать на всех, кроме себя»

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Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден в ходе подкаста диджея Moby осудил генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за наплевательское отношение к демократии и свободе слова. Трансляция велась на YouTube.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США завело новое уголовное дело в отношении сына президента США — Хантера Байдена. Согласно обвинительному заключению, поступившему в базу окружного суда Центрального округа Калифорнии, сына американского лидера обвиняют в неуплате налогов, уклонении от уплаты налогов и подаче недостоверных налоговых деклараций.
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